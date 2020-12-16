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Не готов: Лавров оценил перспективы сотрудничества России с ЕС
16 декабря 2020, 15:35 • 178 • Политика
РФ предпочитает вести диалог с теми, кто для этого созрел
Москва ценит своих европейских партнеров и готова развивать с ними отношения. Но пока это получается только на двусторонней основе. Руководство Евросоюза не стремится налаживать взаимоотношения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 16 декабря.
"Все факты говорят о том, что Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с РФ",
– поделился выводами министр на пресс-конференции в Хорватии. При этом он отметил, что это никак не мешает Москве и Загребу строить "добрые, эффективные, равноправные отношения", передает РИА "Новости".
Накануне Лавров был с визитом в столице Боснии и Герцеговины Сараево, где произошел неприятный инцидент: два боснийских политика отказались встречаться с российским министром. Как выяснилось, их обидел намек на то, что власти БиГ решили войти в НАТО под давлением Запада.
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