«Не глядя на решения коллег»: в Волгоградской области завели дело в отношении купившего очки с видеокамерой

Правоохранительные органы продолжают привлекать россиян к уголовной ответственности за распространение «шпионских» средств. СК по Волгоградской области проводит расследование в отношении мужчины, который купил очки со встроенной камерой. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Подобные устройства пользуются спросом у рыбаков, поскольку в них удобно снимать процесс ловли. Ранее за приобретение аналогичных очков был осуждён житель Пермского края. Он должен выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей. При этом силовые структуры не принимают во внимание тот факт, что похожее дело против фермера в Курганской области, купившего GPS-трекер, было закрыто, поскольку следователи не смогли доказать наличие преступного умысла.

ФСБ и СК продолжают привлекать россиян к уголовной ответственности по статье об обороте шпионских средств (ст. 138.1 УК РФ), несмотря на недавний прецедент в Курганской области, где правоохранители закрыли резонансное дело против фермера Евгения Васильева. В силовых структурах тогда пояснили, что умысел мужчины следить за гражданами не был установлен, а значит, и судить его не за что.

Тем не менее, в других регионах СК возбуждает аналогичные дела. Так, в пятницу, 6 апреля, СК по Волгоградской области сообщил о привлечении к ответственности 48-летнего жителя, который летом 2017 года купил очки со встроенной миниатюрной видеокамерой в интернет-магазине AliExpress. Мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.

По словам следователей, устройство было закамуфлированно под солнцезащитные очки, и по заключению эксперта, признано специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации. Такие очки пользуются популярностью у рыбаков — на встроенную камеру удобно снимать процесс рыбной ловли.

«Подозреваемый 1 марта продал эти очки за две тысячи рублей мужчине, который участвовал в негласном оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка», — говорится в сообщении Южного следственного управления на транспорте СК. — Сделка состоялась в зале железнодорожного вокзала станции «Волгоград-1». Подозреваемый и свидетели уже опрошены, расследование продолжается».

Работают по этому составу УК и правоохранители в других регионах. Например, 4 апреля СК по Дагестану сообщило о расследовании уголовного дела по факту продажи жителем Дагестана наручных часов со скрытым микрофоном. Цена шпионского устройства составила, как отмечают в СК, 1,9 тыс. руб.

В начале апреля 2018 году в Пермском крае суд вынесен обвинительный приговор 60-летнему мужчине, который также заказал в Китае очки с камерой и функцией записи изображения. Осуждённый получил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб.

Спасшийся фермер

Как сообщал RT, в марте 2018 года в Кургане правоохранительные органы закрыли уголовное дело в отношении фермера Евгения Васильева, который купил GPS-трекер, чтобы следить за телёнком, и затем был обвинён в обороте шпионских устройств.

В январе 2017-го мужчина купил на AliExpress GPS-трекер, чтобы отслеживать передвижения телёнка, но правоохранители посчитали, что селянин намеревался заниматься шпионажем. Васильева взяли с поличным на почте, когда тот пришёл забирать посылку.

В декабре 2017 года корреспондент RT задал вопрос об этом случае президенту Владимиру Путину в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции главы государства. Президент пообещал разобраться в ситуации. После продолжительного расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что в действиях мужчины не было преступного умысла.

«Уголовное дело по обвинению жителя Лебяжьевского района в незаконном приобретении спецсредства было возвращено прокуратурой следователю для дополнительного расследования, — рассказали RT в пресс-службе прокуратуры Курганской области. — В результате проведения ряда следственных действий не собрано доказательств, свидетельствующих о наличии у обвиняемого умысла, направленного на негласное получение информации. В связи с этим 20 марта принято решение о прекращении уголовного преследования. С указанным решением прокуратура Курганской области согласилась, признав его законным и обоснованным».

После скандала вокруг этого уголовного дела, Генпрокуратура начала проверку правоприменительной практики по этому составу УК, чтобы выявить спорные случаи. В Госдуме, в свою очередь, заявили о подготовке поправок в статью об обороте шпионских устройств, с тем, чтобы обычные граждане, приобретающие такие гаджеты для забавы, перестали оказываться на скамье подсудимых.

Дела на потоке

«Пока поправки не внесены, во всех аналогичных делах, безусловно, следствие должно доказывать умысел совершения преступления, умысел использования этих устройств именно для шпионажа, скрытого наблюдения за посторонними людьми, — комментирует RT ситуацию глава «Коллективной защиты» Марат Аманлиев. — Но в итоге, в материалах уголовных дел преступные мотивы обвиняемых никак не изобличаются. Следователи просто пишут, что человек купил гаджет, а потому нарушил закон».

По словам собеседника, преследовать граждан за такие неумышленные преступления правоохранители буду и дальше. «У нас следствие не оглядывается на решения коллег из других регионов, поэтому никто не станет вспоминать, что дело фермера из Курганской области закрыли, — говорит Аманлиев. — Более вдумчиво следствие стало бы работать, если сотрудники СК в Курганской области прилюдно были наказаны за необоснованное возбуждение уголовного дела. Но этого не произошло, поэтому ловить таких шпионов в России продолжают. Исправить ситуацию можно, только изменив закон».