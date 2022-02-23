|
Не герои - "пушечное мясо". Минобороны России - в ответ на оскорбления министра Уоллеса
23 февраля 2022, 19:45 • 356 • Политика
Русские военные ответили британскому министру обороны Бену Уоллесу, допустившему оскорбления в адрес России. Уоллес хвастался геройскими подвигами своих военных. А в Минобороны России напомнили о реальных исторических фактах, где английские военные оказались не героями, а "пушечном мясом".
Министерство обороны России ответило на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, угрожавшего "пнуть Россию". Об этом удивительном заявлении Уоллеса Царьград рассказывал ранее.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков напомнил о перлах министра иностранных дел Великобритании, которая, находясь в Москве, не признала суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Поэтому и сказанное Уоллесом ничуть не удивляет. Видимо, таков уровень образования наших оппонентов.
Игорь Конашенков специально для британских военнослужащих сделал ремарку: им будет полезно узнать, что "сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология". Говорил Уоллес о "шотландских гвардейцах", которые "пнули Николая I". Так вот русские военные напоминают, что "Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес". Подвиг шотландского подразделения заключался лишь в том, что гвардейцы просто не сбежали под натиском русской кавалерии. Однако потери шотландцев были, мягко говоря, велики. И побед полк никаких не одержал.
Но ещё более ярким эпизодом в военной истории осталось "легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады лёгкой кавалерии под командованием лорда Кардигана". И как раз этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира. Тут мы полностью процитируем сказанное Конашенковым:
Неудобно получилось... Для министра Уоллеса.
Подпишитесь на нас
356
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 февраля 2022, 13:25
|
21 февраля 2022, 18:45
|
21 февраля 2022, 17:00
|
18 февраля 2022, 10:50
|
20 февраля 2022, 00:45
|
17 февраля 2022, 04:30
|
17 февраля 2022, 09:45