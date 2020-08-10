Не галактика, а "уродцы": Космические оскорбления, от которых хотят избавиться

Начать решили с "Эскимоса". Это прозвище давно закрепилось за планетарной туманностью NGC 2392. В США посчитали, что данный термин является колониальным и имеет расистскую историю. Кстати, компания Dreyer's в Соединённых Штатах уже отказалась от использования слова "эскимо" по этой же самой причине.

NGC 4567 и NGC 4568 называли "галактикой сиамских близнецов". Теперь будут именовать только официально, а прозвище постараются забыть.

"Сиамские близнецы - прозвище, данное двум братьям из Сиама, которые выступали "уродцами" в цирке", - напоминает телеканал CNN, добавляя, что Сиам сейчас называют Таиландом.

По данным NASA, теперь во всех случаях, когда прозвища неуместны и имеют какой-либо подтекст, будут использоваться исключительно официальные обозначения Международного астрономического союза. В агентстве подчеркнули: прозвища только кажутся безобидными, но на самом деле они вредны и отвлекают от науки.