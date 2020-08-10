Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
Главная / В мире

Не галактика, а "уродцы": Космические оскорбления, от которых хотят избавиться

10 августа 2020, 07:15  •  105 • В мире
NASA составило список космических оскорблений, от которых теперь хочет избавиться. Если его изучить, получается, у нас не галактика, а "уродцы" какие-то.
Начать решили с "Эскимоса". Это прозвище давно закрепилось за планетарной туманностью NGC 2392. В США посчитали, что данный термин является колониальным и имеет расистскую историю. Кстати, компания Dreyer's в Соединённых Штатах уже отказалась от использования слова "эскимо" по этой же самой причине.
NGC 4567 и NGC 4568 называли "галактикой сиамских близнецов". Теперь будут именовать только официально, а прозвище постараются забыть.
"Сиамские близнецы - прозвище, данное двум братьям из Сиама, которые выступали "уродцами" в цирке", - напоминает телеканал CNN, добавляя, что Сиам сейчас называют Таиландом.
По данным NASA, теперь во всех случаях, когда прозвища неуместны и имеют какой-либо подтекст, будут использоваться исключительно официальные обозначения Международного астрономического союза. В агентстве подчеркнули: прозвища только кажутся безобидными, но на самом деле они вредны и отвлекают от науки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
09 августа 2020, 17:30
Украина перекрыла доступ в Крым. Пока на месяц и с одним исключением
09 августа 2020, 17:30
Путин нажмёт на кнопку – и нет света в Америке: "Русские хакеры" захватили мир
09 августа 2020, 23:55
Путин занят, и Запад всё больше обольщает Лукашенко: The Independent усомнился в белорусском Майдане
10 августа 2020, 03:35
Гейтс, предсказавший эпидемию "страшнее COVID", выдал ещё одно признание
09 августа 2020, 19:20
"Что-то нереальное началось": Во взорванном Бейруте запахло революцией
09 августа 2020, 23:55
Гранатой в голову русского военкора и взятые штурмом министерства: Бейрут после взрыва встал на дыбы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2020, 12:20
Лукашенко всё испортил. Сдал Ельцина и Зеленского вместо Путина
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
07 августа 2020, 01:20
Ельцин пожалел о Путине: Откровения от Лукашенко
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
03 августа 2020, 19:25
В ноябре война охватит всю Украину – Соскин
08 августа 2020, 02:05
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
08 августа 2020, 21:20
Разговор Путина и Лукашенко просчитал военный эксперт: "Кто не спрятался..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.