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Не галактика, а "уродцы": Космические оскорбления, от которых хотят избавиться
10 августа 2020, 07:15 • 105 • В мире
NASA составило список космических оскорблений, от которых теперь хочет избавиться. Если его изучить, получается, у нас не галактика, а "уродцы" какие-то.
Начать решили с "Эскимоса". Это прозвище давно закрепилось за планетарной туманностью NGC 2392. В США посчитали, что данный термин является колониальным и имеет расистскую историю. Кстати, компания Dreyer's в Соединённых Штатах уже отказалась от использования слова "эскимо" по этой же самой причине.
NGC 4567 и NGC 4568 называли "галактикой сиамских близнецов". Теперь будут именовать только официально, а прозвище постараются забыть.
"Сиамские близнецы - прозвище, данное двум братьям из Сиама, которые выступали "уродцами" в цирке", - напоминает телеканал CNN, добавляя, что Сиам сейчас называют Таиландом.
По данным NASA, теперь во всех случаях, когда прозвища неуместны и имеют какой-либо подтекст, будут использоваться исключительно официальные обозначения Международного астрономического союза. В агентстве подчеркнули: прозвища только кажутся безобидными, но на самом деле они вредны и отвлекают от науки.
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