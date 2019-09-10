Не формат: Россия не торопится возвращаться в «большую восьмерку»

Ограниченные по составу участников организации вроде формата G8 не способны принимать решения, существенно влияющие на развитие всего человечества. Такое мнение высказал председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе переговоров с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем. По его словам, Россия неоднократно заявляла, что многие мировые проблемы, от геополитических до экономических, эффективнее решать в формате G20, хотя и он несовершенен.

Россия покинула «большую восьмерку», когда лидеры стран, составляющих сегодня «семерку», отказались приезжать на саммит в Сочи в 2014 году после присоединения Крыма к России.

— Это специфический формат. Я принимал в нем неоднократно участие, — сказал Дмитрий Медведев. — Скажу так: нас в «восьмерку» в полном объеме никогда и не пускали. Наши партнеры, когда речь шла о сугубо экономических темах, говорили: вы пока немного подождите, мы тут «на семерых» поговорим, а потом вас пригласим к этому формату.

По мнению премьера, если будет приглашение вернуться в G8, его можно рассматривать, но в современном мире такого рода ограниченные по составу участников форматы не способны отвечать на глобальные вопросы.

— Когда появилась «двадцатка», стало очевидным, что большинство самых насущных для нашей планеты вопросов можно рассматривать в этом формате, — продолжил Дмитрий Медведев. — И то не все, потому что в «двадцатке» не представлены другие страны.

Глава российского правительства назвал странными заявления из ряда зарубежных стран о возможности возвращения к формату G8, в случае «если Россия исправится».

— По-моему, президент Трамп сказал правильную вещь: «Только надо спросить у России, а надо ли ей это». Естественно, мы за то, чтобы общаться на различных площадках. Я думаю, нужно встречаться в различных форматах и обсуждать все существующие вопросы в максимально широком составе участников, — подчеркнул премьер-министр.

Что касается отношений России и Евросоюза, то они, по мнению Дмитрия Медведева, «сейчас на нуле» и это ненормально.

— Мы можем и без них прожить, мы в двустороннем порядке развиваем отношения, в том числе с нашими друзьями из Словении и большого количества других европейских стран. Но это ненормально, — отметил он. — Посмотрим, готово ли будет новое руководство Европейской комиссии какие-то меры принять для нормализации наших отношений. Только не надо ничем это обуславливать, потому что не мы их разрушали. Захотят восстановить — мы восстановим их. Я неоднократно говорил об этом действующему руководству Европейского союза. Потому что без них полноценный диалог всё равно затруднителен.

Глава кабмина дал понять, что Россия ценит позицию Словении, выступающей за нормализацию отношений РФ и ЕС.

— Мы тоже считаем, что это важно, но при этом понимаем, что в конечном счете это внутреннее дело тех стран, которые образовали Европейский союз. Мы будем ждать изменения ситуации и рассчитываем, что рано или поздно атмосфера изменится, — добавил Медведев.

В рамках двусторонних переговоров премьеры обсудили и наращивание взаимного торгового оборота между странами. В первом полугодии 2019 года товарооборот достиг $671,9 млн (прирост на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), в том числе: экспорт — $222,7 млн (на 2,2% больше), импорт — $449,2 млн (на 0,1% больше). По итогам 2018 года товарооборот двух стран вырос на 9% в годовом выражении и составил $1,3 млрд.

— Потенциал роста до $2 млрд точно есть. У нас есть традиционные сферы, в которых мы сотрудничаем. Это и энергетика, и поставка некоторых видов продукции и сырья из нашей страны, поставка товаров народного потребления, а также фармацевтических препаратов из Словении. Но надо расширять эти границы, — отметил Дмитрий Медведев. — Есть целый ряд довольно серьезных проектов, касающихся, например, инфраструктуры, железной дороги, сферы высоких технологий, развития кооперации в цифровой сфере. Я сказал господину Шарецу, что какая бы страна по размеру сейчас ни была, она не может существовать только за счет внутреннего богатства, будь то нефть, газ, какие-то полезные ископаемые. Тот, кто делает упор только на это, скорее всего, окажется на периферии развития в XXI веке, на обочине. Поэтому нужны умные решения. В этом смысле и наши словенские друзья могут их предложить, и мы можем предложить целый ряд решений. Такая кооперация самого дорогого стоит.

По данным на начало 2019 года, общий объем прямых накопленных словенских инвестиций в России составил $193 млн, российских капиталовложений в Словении — $309 млн. При этом возможности для увеличения масштабов взаимного инвестирования, по оценкам обеих сторон, далеко не исчерпаны.