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Не флиртовать и не хихикать с Путиным: Порошенко решил объяснить украинцам, какой президент им не нужен
10 февраля 2019, 03:39 • 31 • Политика
Глава Украины Петр Порошенко заявил, что его стране не нужен президент, который будет флиртовать или хихикать с президентом России Владимиром Путиным.
В преддверии выборов президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко рассказал украинцам, какой президент им не нужен. По мнению украинского лидера, стране не нужен глава государства, который будет флиртовать или хихикать с президентом России Владимиром Путиным.
Слова Порошенко - явный намек на двух его главных оппонентов на выборах президента. Речь идет о главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и клоуне-юмористе Владимире Зеленском. Оба этих кандидата опережают действующего президента в рейтинге популярности.
Напомним, что по последним опросам, он находится всего лишь на третьем месте по популярности среди всех кандидатов. Второе место принадлежит экс-премьеру Тимошенко, а первое - комику Зеленскому.
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