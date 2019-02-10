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Не флиртовать и не хихикать с Путиным: Порошенко решил объяснить украинцам, какой президент им не нужен

10 февраля 2019, 03:39  •  31 • Политика
Глава Украины Петр Порошенко заявил, что его стране не нужен президент, который будет флиртовать или хихикать с президентом России Владимиром Путиным.
В преддверии выборов президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко рассказал украинцам, какой президент им не нужен. По мнению украинского лидера, стране не нужен глава государства, который будет флиртовать или хихикать с президентом России Владимиром Путиным.
Слова Порошенко - явный намек на двух его главных оппонентов на выборах президента. Речь идет о главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и клоуне-юмористе Владимире Зеленском. Оба этих кандидата опережают действующего президента в рейтинге популярности.
"Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным", - заявил со сцены Петр Порошенко.
Напомним, что по последним опросам, он находится всего лишь на третьем месте по популярности среди всех кандидатов. Второе место принадлежит экс-премьеру Тимошенко, а первое - комику Зеленскому.
Українцям не потрібен Президент і Головнокомандувач, який стане перед Кремлем на коліна. Не потрібен Президент і Головнокомандувач, який буде фліртувати або хіхікати з Путіним. Не потрібен Президент і Головнокомандувач, першим підписаним документом якого буде акт про капітуляцію. pic.twitter.com/KYlG6PnLpQ
— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 февраля 2019 г.

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