«Не фиксируем изменений в позициях Японии и России»: как прошёл диалог Путина с Абэ по мирному договору

Позиции Москвы и Токио по вопросу заключения мирного договора не изменились после встречи российского лидера Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин подчеркнул, что основной акцент был сделан на экономическом сотрудничестве. Эксперты считают, что драйвером развития двусторонних отношений должны стать вопросы торговли, а решение проблемы мирного договора пока не представляется возможным.

Позиции России и Японии по вопросу заключения между странами мирного договора не изменились после встречи президента РФ Владимира Путина и главы японского правительства Синдзо Абэ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы пока не фиксируем каких-либо изменений в позиции Японии. С тех пор, как с известной инициативой на Восточном форуме во Владивостоке выступил президент Путин, не претерпела изменений и наша позиция», — приводит его слова Интерфакс.

Песков также добавил, что для укрепления доверия между странами в будущем будут организованы и другие раунды переговоров.

«Таких раундов будет ещё не один. Вы видите, что только на обозримую перспективу в плане максимально насыщенные контакты», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, во вторник, 22 января, состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ. Основной повесткой встречи, по словам президента России, была тема экономического сотрудничества.

«По традиции приоритетное внимание уделили перспективам расширения торгово-инвестиционных связей, отметили поступательный рост взаимной торговли в январе — октябре истекшего года — объём увеличился на 18%, достигнув почти $20 млрд», — сказал Путин.

Так, по мнению российского лидера, в ближайшие годы Москва и Токио могут увеличить торговый оборот в полтора раза — до $30 млрд.

При этом в ходе переговоров «немало времени» было уделено и теме мирного договора между Россией и Японией. Путин напомнил, что на встрече в ноябре 2018 года в Сингапуре лидеры условились вести переговоры на основе советско-японской декларации 1956 года.

«Мы ещё раз подтвердили нашу заинтересованность в подписании этого документа», — сказал Путин.

Так, 14 января в Москве прошёл первый раунд переговоров по мирному договору. Новый этап на уровне министров иностранных дел пройдёт в феврале на полях конференции безопасности в Мюнхене, заявил Синдзо Абэ.

«Мы дали указание, чтобы в течение февраля, например на полях конференции по безопасности в Мюнхене, наши министры иностранных дел провели следующий раунд переговоров, — сказал глава японского правительства. — А также чтобы спецпредставители глав государств тоже провели переговоры».

«Очень откровенный обмен мнениями»

Встреча продолжалась около трёх часов. Пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга сообщил, что теме мирного договора был посвящён один час. Он подчеркнул, что разговор проходил в формате один на один.

«Премьер-министр Абэ сообщил, что во время этой встречи один на один он провёл очень откровенный обмен мнениями с президентом Путиным по вопросу мирного договора», — сказал Осуга.

Из-за того, что в переговорах между Москвой и Токио по вопросу мирного договора не было достигнуто прорыва, лидеры решили сделать основной акцент на экономическом сотрудничестве, считают эксперты. Так, в разговоре с RT заведующий кафедры востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов выразил мнение, что, развивая экономические связи, страны движутся в сторону мирного договора.

«Для проблемы мирного договора ещё не созрели условия. План «сначала двигать экономику, а потом заключить мирный договор» по-прежнему действует. На данном этапе экономика оказывается важнее для решения проблемы мирного договора», — сказал он.

Стрельцов подчеркнул, что в торговле с Японией у России большие перспективы сразу в нескольких секторах.

«У нас есть что предложить японскому рынку — нарастить поставки российских энергоносителей, продовольствия. Россия заинтересована в этом, и в Японии есть предпринимательские круги, которые с энтузиазмом относятся к развитию отношений с Россией. Поэтому именно экономика последние годы двигала наши отношения вперёд, а не политика», — отметил эксперт.

«Никуда не ушло американское влияние»

Основные противоречия по мирному договору касаются островов Курильской гряды. Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи.

Из-за отношения населения России и Японии к вопросу принадлежности этих территорий решить проблему мирного договора сейчас не представляется возможным, считает заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Так, согласно исследованию «Левада-центра» от ноября 2018 года, 74% россиян против идеи передачи островов.

Мосяков также отметил, что из повестки двусторонних отношений не ушли и другие проблемы, касающиеся, в частности, влияния Соединённых Штатов на Японию.

«Естественно, у нас в энергетической сфере возможно сотрудничество, в сфере инфраструктуры, современных технологий, коммуникаций. Но те вопросы, которые стояли до этого, не ушли. Никуда не ушло и американское влияние на японскую политику и стратегические планы», — заключил эксперт.