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Не Эрдоган: эксперт указал на вероятного посредника между Россией и Украиной

15 декабря 2021, 10:45  •  155 • Политика
Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Макрон готов провести переговоры с Путиным и Зеленским
Двухсторонние отношения России и Украины сегодня оставляют желать лучшего. Периодически Москве приходится жестко реагировать на провокации Киева. Особенно остро развивается тема Донбасса. Как известно, президент Владимир Зеленский всячески игнорирует раннее принятые Минские соглашения. При таких условиях возникает необходимость в посредниках. Украинский политолог Руслан Бортник предположил, кто может занять эту роль.
По мнению эксперта, посреднические услуги двум странам может оказать французский лидер Эммануэль Макрон. Как сообщает издание "Свободная пресса", хозяин Елисейского дворца перехватит инициативу у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который пока ограничивается публичными заявлениями, считает эксперт. Напомним, ранее политик отметил, что Анкара готова к диалогу с Москвой и Киевом.
Аналитик напомнил, что уже в эту среду, 15 декабря, должна состояться встреча глав Франции и Незалежной. Он подчеркнул, что Макрон после встречи с Зеленским может провести переговоры с российской стороной. Таким образом, политик передаст президенту РФ Владимиру Путину позицию киевской администрации по Донбассу и другим вопросам международной повестки.
По словам политолога, Макрону нужны политические очки перед предстоящими выборами, поэтому он хочет отметиться в процессе мирного урегулирования. Эксперт отметил, что президент Франции ранее уже встречался с американским лидером Джо Байденом и теперь планирует пообщаться со своим российским коллегой.
К слову, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский подчеркнул, что скоро на Украине может начаться война. По мнению депутата Госдуму, в этих условиях Россия должна будет защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от агрессии ВСУ.

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