В рамках проекта «Новая школа» младшие классы 38 учебных заведений в Липецкой области отказались от привычных отметок и ввели для оценивания знаний детей специальные листы достижений. В них преподаватель пишет, какие темы ученик освоил, а на какие нужно обратить дополнительное внимание. По словам педагогов, такой подход учит школьников самостоятельно принимать решения. Ученики говорят, что заниматься при такой системе стало легче и интереснее. В плюсах и минусах нового подхода к образованию разбирался RT.

В Усманьской школе №4 звенит звонок. Младшеклассники гурьбой выбегают из музыкального класса на перемену. Кто-то запрыгивает в прозрачные шарообразные кресла, подвешенные к потолку, кто-то бежит к настольному футболу, а другие начинают мелом рисовать на стене. В этой школе за такие рисунки не наказывают — стена со специальным грифельным покрытием, чтобы дети могли рисовать и оставлять на ней свои послания.

Школа №4 в городе Усмань Липецкой области, построенная рамках нацпроекта «Образование», открылась 1 сентября 2020 года. В школе есть секции раннего профобразования (например, флористики и робототехники), два бассейна, теннисные и баскетбольные корты и футбольное поле, где могут бесплатно играть все жители Усмани. Однако уникальной школу делает не только современное здание и оборудование, но и подход к учебному процессу.

Младшеклассники не получают привычных отметок, у каждого из них есть лист индивидуальных достижений, в котором учитель в течение четверти пишет, какие темы ребёнок успешно освоил, а в каких областях ему не хватает знаний или навыков.

«Учитель проверяет работы в соответствии с критериями оценивания. Например, если ученик выполнил больше 50% проверочной работы, то этот модуль считается освоенным. После проверочной работы учитель выдаёт ученику и его родителям лист индивидуальных достижений, критерии оценивания и проверочную работу. И сам объясняет, что ребёнок освоил, а что нет», — рассказывает RT ректор Института развития образования (ИРО) Липецкой области Инесса Шуйкова.

ИРО курирует проект «Новая школа», который был запущен в регионе в начале учебного года.

По словам Шуйковой, такой подход учит школьников и их родителей следить не за цифрами в дневнике, а за тем, что дети изучают в школе. Специалист отмечает, что при необходимости преподаватель всегда может перевести информацию об индивидуальных достижениях в отметки по пятибалльной системе. Например, если ученик будет переходить в другую школу.

«Наша задача — не отменять что-то, а принести смысл в школьное образование, — говорит Шуйкова. — Очень часто в классической школе всё решают взрослые, и ребёнок живёт по заданным кем-то правилам, не всегда понятным. Например, почему ребёнок должен ходить в школьной форме? По нашему опыту, нет доказанной связи между ношением формы и успеваемостью. Чтобы ребёнок учился принимать решения относительно собственной жизни, его мнение должны учитывать в школе».

Собеседница добавляет, что детям старшего возраста сложнее привыкнуть к безотметочной системе. Именно поэтому эксперимент проводят в начальных классах и среди пятиклассников, которые перешли в среднюю школу и готовы к переменам.

Мотивируют не только оценки

Второкласснице Диане восемь лет, она пришла в эту школу в начале третьей четверти. Её мама Екатерина Гордеева говорит, что решилась перевести дочку в новую школу после положительных отзывов своих знакомых о классной руководительнице.

Диана и Екатерина Гордеевы

© Фото из личного архива

«Диана учится здесь только с января, но уже видно, как изменилось её отношение к учёбе — она с удовольствием ходит в школу, потому что нет страха, что могут поставить плохую оценку. Домашнее задание она теперь делает сама, к нам обращается в основном только для проверки. Ребёнок стал намного разгруженнее. В первом классе мы могли делать домашнее задание до 12 ночи, потому что она ещё ходит в дополнительные секции, а сейчас у нас времени хватает на всё», — рассказывает Екатерина.

«У меня теперь даже на отдых время есть», — хвастается девочка.

Классный руководитель Дианы — учитель начальных классов Надежда Политова — объясняет RT, что сейчас на уроках она успевает давать больше материала, и домашняя работа нужна теперь только для закрепления знаний.

«Мы успеваем больше на уроке, потому что дети сами заинтересованы в образовательном процессе. «Двойки» и «пятёрки» — это не единственный способ мотивировать детей учиться, — поясняет учитель. — На наших уроках дети выполняют очень много проектных и исследовательских работ в микрогруппах по три, по пять человек. При таком подходе каждый ребёнок стремится внести свой вклад в общее дело. Ребёнок, у которого меньше способностей к обучению, тянется за своими одноклассниками, чтобы не подвести группу, а ребята посильнее помогают своему однокласснику, потому что их общая цель — выполнить задание».

В студии флористики дети смогут получить раннюю профориентацию

© Фото из личного архива

По её словам, работа в команде учит детей сотрудничать друг с другом. Надежда работает учителем десять лет и заметила, что современным младшеклассникам сложнее «общаться глаза в глаза». При этом желания учиться по сравнению с детьми других поколений у них не меньше.

Собеседница RT признаётся, что бумажной работы у неё стало больше, потому что оценивание стало более детальным: нужно не просто поставить оценку, а в конце четверти побеседовать с родителями каждого ребёнка о его уровне знаний, внести эти данные в журнал.

«В то же время, этот анализ знаний помогает мне самой лучше понять успеваемость своих учеников», — добавляет педагог.

«Учитель с нами общается»

В холлах средней школы установлены шведские стенки и настольный теннис. На стене рядом с физической лабораторией — карандашный набросок портрета лауреата Нобелевской премии по физике Николая Басова, родившегося в Усмани. Его имя носит школа. Портрет ещё не закончен, его под присмотром руководителя рисуют ученики, которые занимаются в мастерской живописи.

Класс живописи в школе №4 располагается под стеклянным куполом

© Фото из личного архива

В средней школе на безотметочную систему перешли только пятые классы и только по двум предметам: истории и основам духовно-нравственной культуры народов России. По итогам четверти ученики пишут работы, которые оцениваются по 100-балльной системе. По всем остальным предметам дети получают оценки, однако учителя стараются не просто задавать ребёнку вопросы и оценивать ответы, но и общаться с ним, устраивать на уроках обсуждение.

В соответствии с Конституцией: Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках «Почти всё домашнее задание я делаю сама, причём успеваю за час. Например, по математике нам задают обычно два упражнения на дом. В предыдущей школе домашнего задания было очень много: по русскому переписывали целые тексты, по математике — не меньше шести упражнений. Родители одноклассников постоянно ходили к учителям и разбирались, почему детям поставили ту или иную оценку», — рассказывает ученица пятого класса Ангелина Клеймёнова.

На вопрос о любимом предмете она, не задумываясь, отвечает — русский язык, потому что «там хороший учитель».

«Он больше всех с нами общается, может пошутить или сделать какой-нибудь сюрприз, например, не задать домашнее задание. Мне нравится, что он разговаривает с нами на одном языке, знает, какая музыка нам нравится, может поддержать интересные для нас темы», — говорит Ангелина.

Ангелина и Александр Клеймёновы

© Фото из личного архива

Директор школы Дмитрий Демихов считает, что эксперимент получится, только если учителя будут готовы сами учиться. Не все из них готовы поменять стиль обучения детей и слышать их голоса. Современной школе среди педагогов «не хватает интересных, эрудированных личностей», считает он.

«Некоторые учителя до сих пор не могут смириться с тем, что педагог уже давно потерял автономию в образовательной области. У детей помимо учителя есть огромное количество источников знаний: книги, «Википедия», видео на YouTube, которые обещают рассказать историю России за пять минут, блогеры и так далее. Чтобы быть для учеников авторитетом, учитель должен сам быть интересной личностью, то есть сам постоянно учиться», — говорит он.

Дмитрию 29 лет, и ему часто говорят, что он очень молод для своей должности. Сам он считает, что возраст не имеет решающего значения. По его словам, среди наиболее демократичных учителей в школе есть как молодые, так и опытные преподаватели с 20-летним стажем.

«Можно и в 25 быть очень костным, неготовым к переменам. Я хочу сколотить вокруг себя такой костяк учителей, которые поддерживают идеи гуманной школы. А уже за этой активной группой подтянутся и другие учителя. То же самое будет и с экспериментом с отменой оценок и демократизацией образования: наша школа его пробует, и если он будет успешным, то и другие школы в стране постепенно начнут перенимать этот опыт», — полагает он.

Не всё новое

Сейчас в проекте «Новая школа» в Липецкой области участвуют 38 школ. Участие в проекте добровольное и не предусматривает дополнительных дотаций из бюджета.

«Мы изначально задумывали так, чтобы у школ не было финансового стимула для участия в проекте, — говорит Инесса Шуйкова. — В любом случае, каждое учреждение получает деньги из регионального бюджета и само решает, на что их потратить. Можно выкрасить лестничный марш краской, а можно написать этой краской на стенах математические формулы, чтобы дети смотрели и запоминали их».

Идеи о том, чтобы общаться с учениками, а не просто давать знания, отменить пятибалльную систему и давать меньше домашней работы для российской педагогики не новые. Например, учёный-педагог из Липецка Константин Москаленко ещё в конце 50-х годов предложил новаторскую для того времени идею — отказаться от проверки домашнего задания на уроках и потратить это время на обучение.

В 1986 году группа учителей-экспериментаторов под руководством педагога Симона Соловейчика опубликовала манифест «Педагогики сотрудничества», в котором предложила гуманистическую педагогику вместо авторитарной. Согласно такому подходу, учитель не просто даёт ребёнку знания о своём предмете, а сопровождает его на пути образования.

Липецкая область стала не первым и не единственным регионом, где экспериментируют с отказом от пятибалльной системы оценок.

Так, вологодская школа №26 в 2016 году перешла на десятибалльную систему оценивания. Баллы 8, 9 и 10 соответствуют «пятёрке». В этом году по новой системе учатся уже все классы.

Отказаться от привычных отметок в этом учебном году решили и в московской школе №1561, правда, пока только в начальных классах.

Красноярский лицей №9 стал уходить от привычной системы десять лет назад. Сейчас без отметок здесь учатся все классы. По словам директора лицея, «к сожалению, пришлось оставить четвертные отметки» по итогам аттестационных работ.

«В своём дневнике в графе для оценок ученик читает комментарий к проделанной им работе. Там написано, что у него получилось и даны рекомендации, как усилить слабые стороны, например, повторить определённое правило или тему. Я вижу в этой системе только плюсы: у ребёнка проходит страх, что он может что-то не то сделать или не то сказать. И ещё очень важно, что ребята перестают списывать», — поделилась с RT заместитель директора по воспитательной работе Светлана Бантыш.

По статистике, из 90 выпускников лицея в высшие учебные заведения не поступают только три человека.

В Минпросвещения отмечают, что в России каждая из 40 тыс. школ имеет достаточно автономии, чтобы установить свою систему оценок. Единственное условие — эти отметки должны конвертироваться в пятибалльную систему.

«Кроме того, у нас каждый учитель может разработать свою авторскую школьную программу. Главное, чтобы она соответствовала федеральному образовательному стандарту, который говорит о том, что школьник должен знать на выходе после каждого класса и по каждому предмету. Учитель сам выбирает, какие учебники использовать и даже когда идти с учениками в музей», — рассказали RT в пресс-службе Минпросвещения.

Однако не все эксперты согласны с тем, что отмена пятибалльной системы оценок приведёт к положительным переменам в российской школе.

Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО Юрий Вяземский напомнил, что в советской школе фактически существовало девять оценок при пятибалльной системе, поскольку «была очень большая разница между пятёркой, пятёркой с минусом и четвёркой с плюсом». По мнению Вяземского, этого более чем достаточно для качественной оценки знаний.

Собеседник RT также усомнился в том, что школьники смогут правильно распорядиться свободой выбирать, какие предметы они хотят изучать более глубоко.

«Я являюсь консерватором в вопросе образования. Прогрессивные консерваторы впитывают в себя предшествующую культуру и не изобретают велосипед. Я постоянно общаюсь с молодым поколением, которое к нам приходит. И ситуация со знаниями у этого поколения плачевная. Больше половины к нам в МГИМО приходит вообще без образования. Когда на вопрос о том, с кем воевали в романе «Война и мир», получаешь ответ — с немцами, то больше вопросов уже нет. Если они ещё и сами будут выбирать, что читать и чему учиться, то университеты нужно будет закрывать», — считает Вяземский.