Не думайте плохо о соседях. Кладбище павших советских солдат











































То, что сразу после Нового года я лечу в Польшу, я узнал приблизительно за месяц до этого. Причем не от начальства, как ранее, а от жены. Она, в свою очередь, прознала о намечающихся премиальных. Хороших премиальных. Вот и решила исполнить свою давнишнюю мечту — отдохнуть несколько дней на лыжном курорте. На Куршавель, конечно же, рассчитывать не приходилось, а вот польский городок Закопане… Турагенство очень настойчиво рекомендовало. В общем, решили!Описывать аэропорт Кракова и дорогу до санатория не стану — на этом поприще иные стригут купоны. Впрочем, не буду взахлеб рассказывать и о Закопане. В интернете есть картинки, описание и так далее. Все оказалось банальнее — снега не было. Его искусственно "настреливали" на склоны, и время катания было ограничено. Вот мы и решили во время вынужденных "окон" посетить окрестные горные городки.О них тоже говорить нечего — дело вкуса… Иное дело Рабка — Здруй. Крошечный городок, раскинувшийся на склонах предгорий. Санаторно-курортная зона, славящаяся своей лечебной водой и большим парком культуры и отдыха. Вот у входа в этот парк я остановился. Что это там, за выключенным фонтаном?..Подойдя ближе, удостоверился — наши "сорокапятки"! А вот и мемориальная табличка.Если напрячься и вчитаться в латиницу, то становится понятно, что это кладбище погибших при освобождении этого городка советских солдат и офицеров.Вчитайтесь в фамилии! Вдруг чей-то родственник, сосед по улице? Ведь бывают же чудеса на свете! Знают близкие, что погиб дед или прадед где-то в Польше, а какова его могила — понятия не имеют! Жаль, что выгравированы фамилии и инициалы на нержавеющей стали — как ни фотографировал, все равно отблески часть надписей скрадывают.К чему я это пишу? Чтоб не думали плохо обо всех соседях наших. Глупцов всегда и везде хватает. Найдется один — замажет красной краской памятник советскому солдату, а наши журналисты и рады подхватить такую новость — вот мол, их освобождали, а они, неблагодарные!.. Бывает и такое. Но чаще — вот так. В маленьком городке, около центрального парка… Ухожено, с лампадками…