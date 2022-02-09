|
«Не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки»: в Кремле ответили на слова Борреля о России и КНР
09 февраля 2022, 18:30 • 77 • В мире
Москва с уважением относится к государственному строю других стран и рассчитывает на такое же отношение к себе, заявил Дмитрий Песков, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Ранее Боррель назвал совместное заявление России и Китая «основанием для альянса авторитарных режимов». В Кремле подчеркнули, что в Брюсселе не имеют права оценивать другие государства подобным образом.
Legion-Media
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, который назвал совместное заявление РФ и КНР «основанием для альянса авторитарных режимов».
Он подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела других стран и с уважением относится к их государственному устройству.
«И считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение к нам. Подобные заявления в такую логику не укладываются», — добавил представитель Кремля.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о перспективе формирования альянса между Россией и Китаем.
«Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено (Западом) из-за ситуации на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов», — цитирует его ТАСС.
По мнению Борреля, в отличие от холодной войны, «противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами».Также на russian.rt.com В Кремле отвергли слова главы дипломатии ЕС Борреля об авторитарных режимах в России и КНР
Напомним, что Россия и КНР подписали 11 межведомственных документов, четыре коммерческих контракта, а также совместное заявление о международных отношениях по итогам прошедших 4 февраля в Пекине переговоров под руководством Владимира Путина и Си Цзиньпина.
«Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах», — говорится в документе.
В совместном заявлении также указывается, что российско-китайские отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времён холодной войны. При этом отмечается, что страны выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав.
Вместо этого РФ и КНР выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.
Кроме того, Москва и Пекин выразили обеспокоенность вызовами в сфере международной безопасности. Стороны выступили против дальнейшего расширения НАТО, формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур, в частности «обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией партнёрства в сфере безопасности» (AUKUS).
Наряду с этим Россия и КНР высказались против политики силы, травли, односторонних санкций, экстерриториального применения юрисдикции.
«Слушать западных политиков становится всё смешнее»
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал на необходимость преобразований, которые приведут Запад к осмысленной работе с другими государствами.
«На сегодняшний день слушать господина Борреля или других западных политиков становится с каждым разом всё смешнее и смешнее. Наверное, это будет длиться бесконечно, до тех пор, пока они будут у власти», — заявил парламентарий в беседе с RT.
Как считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, дружеские отношения Москвы и Пекина заставляют ЕС и США более пристально подходить к теме российских предложений в сфере безопасности.
«Альянс России и Китая неизбежен, поскольку происходящее в мире требует серьёзного реформирования мировой системы глобального управления. При этом США необходимо будет исполнить двойной кульбит для того, чтобы сохранить терпящую банкротство и распадающуюся американскую внутриполитическую систему», — сказал собеседник RT.
Подпишитесь на нас
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 февраля 2022, 02:10
|
06 февраля 2022, 12:25
|
09 февраля 2022, 10:25
|
08 февраля 2022, 13:25
|
06 февраля 2022, 00:10
|
05 февраля 2022, 01:25
|
09 февраля 2022, 10:25