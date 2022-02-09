«Не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки»: в Кремле ответили на слова Борреля о России и КНР

Москва с уважением относится к государственному строю других стран и рассчитывает на такое же отношение к себе, заявил Дмитрий Песков, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Ранее Боррель назвал совместное заявление России и Китая «основанием для альянса авторитарных режимов». В Кремле подчеркнули, что в Брюсселе не имеют права оценивать другие государства подобным образом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, который назвал совместное заявление РФ и КНР «основанием для альянса авторитарных режимов».

«Мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идёт об авторитарных режимах. Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела других стран и с уважением относится к их государственному устройству.

«И считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение к нам. Подобные заявления в такую логику не укладываются», — добавил представитель Кремля.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о перспективе формирования альянса между Россией и Китаем.

«Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено (Западом) из-за ситуации на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов», — цитирует его ТАСС.

По мнению Борреля, в отличие от холодной войны, «противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами».

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Напомним, что Россия и КНР подписали 11 межведомственных документов, четыре коммерческих контракта, а также совместное заявление о международных отношениях по итогам прошедших 4 февраля в Пекине переговоров под руководством Владимира Путина и Си Цзиньпина.

«Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах», — говорится в документе.

В совместном заявлении также указывается, что российско-китайские отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времён холодной войны. При этом отмечается, что страны выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав.

Вместо этого РФ и КНР выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.

Кроме того, Москва и Пекин выразили обеспокоенность вызовами в сфере международной безопасности. Стороны выступили против дальнейшего расширения НАТО, формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур, в частности «обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией партнёрства в сфере безопасности» (AUKUS).

Наряду с этим Россия и КНР высказались против политики силы, травли, односторонних санкций, экстерриториального применения юрисдикции.

«Слушать западных политиков становится всё смешнее»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал на необходимость преобразований, которые приведут Запад к осмысленной работе с другими государствами.

«На сегодняшний день слушать господина Борреля или других западных политиков становится с каждым разом всё смешнее и смешнее. Наверное, это будет длиться бесконечно, до тех пор, пока они будут у власти», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Как считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, дружеские отношения Москвы и Пекина заставляют ЕС и США более пристально подходить к теме российских предложений в сфере безопасности.

«Альянс России и Китая неизбежен, поскольку происходящее в мире требует серьёзного реформирования мировой системы глобального управления. При этом США необходимо будет исполнить двойной кульбит для того, чтобы сохранить терпящую банкротство и распадающуюся американскую внутриполитическую систему», — сказал собеседник RT.