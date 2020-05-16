Не дожила неделю: Умерла Мария Голицына, правнучка последнего монарха Австрии

Американское издание The Houston Chronicle сообщило о скоропостижной смерти Марии Петровны Голицыной, наследницы великой императорской фамилии. Её матерью была эрцгерцогиня Мария-Анна Австрийская, внучка последнего императора Австро-Венгрии Карла I.

Отцом же Марии являлся Пётр Голицын, представитель знаменитой российской княжеской династии. Его предки эмигрировали из Российской Империи после революции, но Мария какое-то время жила с родителями в России, в Москве.

Образование девушка получила в Бельгии - став отличным дизайнером интерьеров, она переехала в США и там добилась немалых успехов в своей области.

Затем Мария вышла замуж - её избранником стал шеф-повар одного из отелей американского Хьюстона Риши Сингх. Супруги воспитывали двухлетнего сына Максима.

Причиной смерти наследницы Карла I, по информации СМИ, стал разрыв аневризмы аорты.

Интересно, что среди предков Марии Голицыной есть представители нескольких дворянских фамилий: Вяземских, Лопухиных, Оболенских. При этом девушка приходилась также дальней родственницей королю Португалии и герцогу Пармскому.