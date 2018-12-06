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Не дожил до депортации: В миграционной тюрьме в США скончался гражданин России

06 декабря 2018, 23:24  •  37 • В мире
Гражданин России, 56-летний Герман Волков, находившийся с прошлого года в американской миграционной тюрьме, так и не дожил до депортации на родину. Он скончался из-за проблем с сердцем.
В миграционной тюрьме, расположенной во Флориде, из-за проблем с сердцем скончался гражданин России, 56-летний Герман Волков. Задержан он был еще в 2017 году из-за того, что у мужчины истек срок неиммиграционной визы, однако вернуться домой Волков не торопился.
За незаконное нахождение в США американские власти его задержали и отправили в тюрьму, где он и ожидал депортации не родину. Но так и не дождался. Попав в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания, он вскоре отказался от прохождения полного комплекса лечения. Через два дня Волков умер из-за остановки сердца. Спасти его не удалось, несмотря на предпринимаемые врачами реанимационные действия. Российское посольство в США уже оповещено о смерти гражданина России.
Подобная ситуация далеко не первая. В конце ноября в центре временного размещения нелегальных мигрантов в Такоме (штат Вашингтон) после попытки самоубийства умер 40-летний житель Бурятии Мергенсан Амар, сбежавший в США и задержанный властями прямо на границе. Мужчина просил политического убежища, однако в этом ему было отказано.
Причиной смерти Амара стала гипоксическая травма головного мозга, спровоцированная попыткой суицида.
В 2016 году в отделе иммиграционной политики США в своей камере без сознания был обнаружен 46-летний Игорь Зязин, также гражданин России. По дороге в больницу мужчина скончался, несмотря на усилия врачей. В полицию Зязин попал после того, как попытался в порту Сан-Исидро проникнуть на американскую территорию. Ранее мужчина уже был депортирован из США, поэтому его отправили в центр предварительного заключения. Как отмечает «Газета.Ру», в том же году в тюрьме иммиграционной полиции США скончалось еще пять человек.

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