«Не дожидаясь шести месяцев»: Голикова не исключила изменения сроков ревакцинации от COVID-19 из-за штамма «омикрон»

Сроки ревакцинации в России могут быть скорректированы из-за появления омикрон-штамма коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, опыт других государств, столкнувшихся с новым типом SARS-CoV-2, указывает на целесообразность сокращения интервала ревакцинации. Она отметила, что к настоящему времени в России выявлено 25 случаев заражения «омикроном». Тем временем уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 57,7%.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сроки по ревакцинации от COVID-19 могут быть скорректированы после получения дополнительной информации о новом омикроне-штамме коронавируса. Об этом она сообщила в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме.

«Наши коллеги из других государств, где штамм «омикрон» уже распространён, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев. Мы пока за этим процессом наблюдаем, возможно, наши позиции будут скорректированы»,— цитирует Голикову ТАСС.

Наряду с этим Голикова рассказала, что в случае, если из-за «омикрона» потребуется новая вакцина, то препарат зарегистрируют в соответствии с мерами, связанными с чрезвычайными обстоятельствами.

«Каждый раз, когда появляется новый штамм, наши учёные, разработчики вакцин, получая штамм, тестируют свои вакцины, которые они разработали, на эффективность против нового штамма. Ровно эта работа сейчас ведётся по штамму «омикрон», — приводит слова вице-премьера РИА Новости.

По словам Голиковой, к настоящему времени в России выявлено 25 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Также на russian.rt.com Попова назвала удовлетворительным состояние пациентов с омикрон-штаммом коронавируса

«На сегодня он выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, — сказала Голикова. — Конечно, избежать нарастания этой ситуации (распространения штамма. — RT) невозможно с учётом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников».

Как уточнили в Роспотребнадзоре, клиническое состояние всех пациентов с «омикроном» удовлетворительное. Глава ведомства Анна Попова рассказала, что в стране пока нет последовательного распространения этой мутации коронавируса, но подобное развитие событий «вполне реально».

«Распространение в мире очень широкое, всё, что мы делаем, это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может», — сказала она РИА Новости.

Законопроект о доступе в общественные места по единому сертификату

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий введение единого сертификата вакцинации при посещении общественных мест. Документом вносятся изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Утверждённым законопроектом регламентируется, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли при предъявлении: либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля 2022-го при отсутствии перечисленных документов посетить указанные объекты будет возможно при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. После этой даты такая возможность останется только у лиц, располагающих медотводом от прививки.

При этом ничего не надо будет предъявлять при посещении аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

9 декабря Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека подчёркивал, что при введении законопроектов о QR-кодах нельзя допускать «опрометчивых решений», поэтому перед окончательным утверждением их нужно тщательно проработать в регионах.

13 декабря Госдума сняла с рассмотрения законопроект о введении системы QR-кодов при покупке авиа- и железнодорожных билетов. На следующий день Владимир Путин также констатировал, что введение QR-кодов на транспорте в преддверии Нового года окажется сложным и создаст много проблем для граждан.

Статистика COVID-19

За минувшие сутки в стране зафиксировано 28 486 новых случаев коронавирусной инфекции. За всё время с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 10 131 646 человек. Число летальных исходов за минувшие 24 часа составило 1133. Всего в РФ скончались 294 024 пациента с COVID-19. После заболевания коронавирусом выздоровели 8 876 788 человек (37 155 — за последние сутки).

Уровень коллективного иммунитета в России, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, составляет 57,7%. Число привитых первым компонентом вакцин достигло 76,4 млн человек, полностью вакцинированных — 70,4 млн.

Рекомендация по каникулам в школах Москвы

Департамент образования и науки Москвы рекомендовал столичным школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января. Решение по этому вопросу школы примут с учётом мнения управляющих советов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мера направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости (коронавирусной инфекцией. — RT) в городе», — отметили в департаменте.

АГН «Москва»

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Между тем, при необходимости для учащихся начальных классов будут предусмотрены дежурные группы.

Отмечается, что рекомендация распространяется только на школы, а детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме.