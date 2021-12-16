Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по ми...
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на ...
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Главная / В России

«Не дожидаясь шести месяцев»: Голикова не исключила изменения сроков ревакцинации от COVID-19 из-за штамма «омикрон»

16 декабря 2021, 20:30  •  88 • В России
Сроки ревакцинации в России могут быть скорректированы из-за появления омикрон-штамма коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, опыт других государств, столкнувшихся с новым типом SARS-CoV-2, указывает на целесообразность сокращения интервала ревакцинации. Она отметила, что к настоящему времени в России выявлено 25 случаев заражения «омикроном». Тем временем уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 57,7%.
 
РИА Новости © Валерий Мельников
 

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сроки по ревакцинации от COVID-19 могут быть скорректированы после получения дополнительной информации о новом омикроне-штамме коронавируса. Об этом она сообщила в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме.

«Наши коллеги из других государств, где штамм «омикрон» уже распространён, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев. Мы пока за этим процессом наблюдаем, возможно, наши позиции будут скорректированы»,— цитирует Голикову ТАСС.

Наряду с этим Голикова рассказала, что в случае, если из-за «омикрона» потребуется новая вакцина, то препарат зарегистрируют в соответствии с мерами, связанными с чрезвычайными обстоятельствами.

«Каждый раз, когда появляется новый штамм, наши учёные, разработчики вакцин, получая штамм, тестируют свои вакцины, которые они разработали, на эффективность против нового штамма. Ровно эта работа сейчас ведётся по штамму «омикрон», — приводит слова вице-премьера РИА Новости.

По словам Голиковой, к настоящему времени в России выявлено 25 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Также на russian.rt.com Попова назвала удовлетворительным состояние пациентов с омикрон-штаммом коронавируса

«На сегодня он выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, — сказала Голикова. — Конечно, избежать нарастания этой ситуации (распространения штамма. — RT) невозможно с учётом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников».

Как уточнили в Роспотребнадзоре, клиническое состояние всех пациентов с «омикроном» удовлетворительное. Глава ведомства Анна Попова рассказала, что в стране пока нет последовательного распространения этой мутации коронавируса, но подобное развитие событий «вполне реально».

«Распространение в мире очень широкое, всё, что мы делаем, это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может», — сказала она РИА Новости.

Законопроект о доступе в общественные места по единому сертификату

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий введение единого сертификата вакцинации при посещении общественных мест. Документом вносятся изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Утверждённым законопроектом регламентируется, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли при предъявлении: либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля 2022-го при отсутствии перечисленных документов посетить указанные объекты будет возможно при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. После этой даты такая возможность останется только у лиц, располагающих медотводом от прививки.

При этом ничего не надо будет предъявлять при посещении аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

9 декабря Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека подчёркивал, что при введении законопроектов о QR-кодах нельзя допускать «опрометчивых решений», поэтому перед окончательным утверждением их нужно тщательно проработать в регионах.

13 декабря Госдума сняла с рассмотрения законопроект о введении системы QR-кодов при покупке авиа- и железнодорожных билетов. На следующий день Владимир Путин также констатировал, что введение QR-кодов на транспорте в преддверии Нового года окажется сложным и создаст много проблем для граждан.

Статистика COVID-19

За минувшие сутки в стране зафиксировано 28 486 новых случаев коронавирусной инфекции. За всё время с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 10 131 646 человек. Число летальных исходов за минувшие 24 часа составило 1133. Всего в РФ скончались 294 024 пациента с COVID-19. После заболевания коронавирусом выздоровели 8 876 788 человек (37 155 — за последние сутки).

Уровень коллективного иммунитета в России, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, составляет 57,7%. Число привитых первым компонентом вакцин достигло 76,4 млн человек, полностью вакцинированных — 70,4 млн.

Рекомендация по каникулам в школах Москвы

Департамент образования и науки Москвы рекомендовал столичным школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января. Решение по этому вопросу школы примут с учётом мнения управляющих советов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мера направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости (коронавирусной инфекцией. — RT) в городе», — отметили в департаменте.

  • АГН «Москва»
  • © kdonskaya

Между тем, при необходимости для учащихся начальных классов будут предусмотрены дежурные группы.

Отмечается, что рекомендация распространяется только на школы, а детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



88
Источник
Похожие новости
16 декабря 2021, 03:00
Внушительный «Ответ»: на что способен новейший противолодочный ракетный комплекс ВМФ России
14 декабря 2021, 23:35
Беспилотный «стелс»: когда ВКС России получат на вооружение тяжёлый ударный БПЛА «Охотник»
16 декабря 2021, 00:40
Грозит до десяти лет: как развивается дело подозреваемой в присвоении 23 млн рублей кассирши банка
16 декабря 2021, 12:20
«Прорывное решение»: какими преимуществами обладает новый российский ЗРК «Абакан»
15 декабря 2021, 01:20
«Создадим много проблем для людей»: Путин не поддержал идею введения QR-кодов на транспорте под Новый год
15 декабря 2021, 23:30
«Грубые нарушения мер промышленной безопасности»: руководство шахты «Листвяжная» заключили под стражу по делу об аварии
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
16 декабря 2021, 15:20
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников ...
16 декабря 2021, 08:55
США преподали Москве и Пекину урок
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструм...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2021, 14:15
Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник сообщил о разоблачении
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
12 декабря 2021, 08:35
Украина создаёт отряды «фольксштурм»
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокации против России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.