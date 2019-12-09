Не дождался помощи: в Удмуртии СК возбудил дело после гибели 13-летнего мальчика с ДЦП

В городе Можга 9 декабря прошли похороны 51-летней женщины и её 13-летнего сына Петра, тела которых были найдены на прошлой неделе. Мальчик, страдающий тяжёлой формой ДЦП, скончался от переохлаждения спустя несколько дней после смерти матери. По данным СМИ, он открыл кран, чтобы попить воды, и упал с коляски. Его тело нашли в затопленной кухне. Из-за проблем со здоровьем ребёнок не мог ни выбраться из запертой квартиры, ни позвать на помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Власти Удмуртии разбираются в трагедии, произошедшей в начале декабря в небольшом городе Можга, где в одной из квартир были найдены тела 51-летней женщины и её 13-летнего сына, страдавшего тяжёлой формой ДЦП.

Похороны семьи Смирновых состоялись в понедельник на городском кладбище Можги. Все расходы на организацию погребения взяла на себя городская администрация.

«Было организовано отпевание в церкви. Всего в траурной церемонии приняли участие более 70 человек — это соседи, знакомые, работники муниципальных служб, жители города», — передаёт слова мэра города Михаила Трофимова пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Как сообщили в понедельник в Следственном управлении СК по Удмуртии, смерть женщины наступила около недели назад. Мальчик, по данным местных властей, страдал ДЦП. На протяжении нескольких дней находился возле тела матери, не имея возможности ни выбраться из квартиры, ни позвать на помощь. В результате, по версии следствия, ребёнок скончался из-за переохлаждения.

По данным местных СМИ, через несколько дней после смерти матери измученному от жажды мальчику удалось открыть кран, чтобы попить. Ребёнок упал с инвалидной коляски и не смог подняться. Тем временем вода из открытого крана начала затапливать квартиру. Оказавшись в луже ледяной воды, ребёнок вскоре умер от переохлаждения.

Квартира семьи находилась на первом этаже дома, поэтому никто из соседей до последнего момента не замечал ничего необычного. Квартира была вскрыта лишь после того, как социальные педагоги, занимавшиеся с ребёнком, обратились в полицию из-за того, что мать мальчика на протяжении нескольких дней не отвечала на звонки.

«6 декабря в 18 часов 10 минут в оперативные службы поступило сообщение от педагогов, проводивших учебные занятия с мальчиком, о том, что в течение нескольких дней женщина не открывает им дверь квартиры. После вскрытия двери в квартире обнаружены тела женщины и её сына», — говорится в пресс-релизе СК.

По данным следователей, мальчик умер примерно за сутки до того, как в квартиру попали люди.

По факту гибели ребёнка СК возбудил дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»).

Официальный представитель ведомства Вера Филиппова в беседе с RT пояснила, что в первую очередь у следствия есть вопросы к можгинским соцслужбам, в чьи полномочия входила работа с умершей семьёй.

«В рамках расследования уголовного дела произведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи приступили к допросу свидетелей, в том числе соседей и родственников погибших. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств случившегося. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы здравоохранения, образования и социальной защиты населения, уполномоченных оказывать содействие семьям, в которых есть дети-инвалиды, полноте и своевременности принимаемых мер в отношении данной семьи», — сообщают в СК.

«Мы здоровались, женщина адекватная, нормальная, с алкоголем я у неё проблем не видела. Обычная женщина. В принципе, затворнический образ жизни они вели. Ребёнка она иногда выводила во двор на скамеечку посидеть, свежим воздухом подышать», — рассказала собеседница телеканалу «360».

«Мы ничего не собираемся скрывать»

На трагедию в Можге пристальное внимание обратило руководство Удмуртии.

«По поручению главы республики Александра Бречалова в связи с произошедшей трагедией был создан специальный штаб во главе с председателем регионального правительства Ярославом Семёновым. В штаб вошли представители профильных министерств и уполномоченный по правам ребёнка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, о результатах которых будет сообщено общественности», — заявили RT в аппарате главы республики.

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По словам детского омбудсмена Удмуртии Ольги Авдеевой, главная задача штаба — «разобраться в том, что случилось, почему это стало возможным».

В ходе этой работы члены штаба планируют провести проверку и дать оценку всем действиям, которые проводились органами и субъектами системы профилактики республики, отвечавшими за работу с данной семьёй.

«Речь идёт о ребёнке, ребёнке особенном. Поэтому мне очень хочется, чтобы вы поняли, что наша цель — разобраться. Как только будут первые результаты проверки и мы поймём, есть вина или нет вины каких-то должностных лиц, как только будут первые выводы, мы обязательно проинформируем. Если вина будет доказана, понятно, что будут сделаны выводы и виновные будут наказаны», — цитирует Авдееву пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Омбудсмен также отметила, что погибшая семья не находилась на учёте можгинских соцслужб как неблагополучная. Эту информацию подтвердили RT и в городской администрации.

К расследованию трагедии подключилась и прокуратура.

«В настоящее время можгинская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Удмуртской республики проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребёнка в городе Можга. В ходе этой проверки прокуратурой будет изучена и дана оценка деятельности органов в системе профилактики, а также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данной трагедии», — рассказала RT старший помощник прокурора Удмуртской республики Олеся Федчишина.

По её словам, в случае, если данная проверка выявит те или иные нарушения, надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.