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Не дотянетесь. План НАТО захватить Калининград за две недели рассмешил русских

18 января 2022, 19:15  •  164 • Политика
Наступательный план НАТО, который предполагает захват Калининграда за две недели в случае войны, насмешил русских. В России намекнули альянсу: не дотянетесь.
Китайское интернет-издание Sohu сообщило, что НАТО подготовило план на случай войны с Россией. Западный военный блок рассчитывает с кавалерийского наскока захватить Калининградскую область, которая является самым западным форпостом России и отделена от основной территории страны. Альянс считает, что на это уйдёт всего две недели.
Однако русские к этим грозным заявлениям отнеслись с изрядной долей иронии. В Москве обратили внимание, что США находятся слишком далеко от Калининграда, чтобы его захватить. Кроме того, взять регион будет не так уж и просто. Там располагается новейшее вооружение России, напоминает портал Solenka.info.
Отметим, что НАТО и США, которые открыто называют Россию врагом, уже не первый раз строят планы нападения на страну и регулярно отрабатывают удары по русским землям в ходе военных учений. Балтийское направление считается приоритетным для атаки, поскольку НАТО проще всего совершить удар со стороны Европы, где у альянса находятся военные базы.

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