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Не достроивший "стену" Яценюк дал совет властям Украины: "Добивайтесь подписи"

04 сентября 2021, 11:40  •  172 • Политика
Бывший премьер Украины Арсений Яценюк, известный также тем, как потратил миллионы, так и не построив обещанную "стену" между республикой и Россией, дал теперь совет властям страны. По его словам, Россия намерена разрушить украинскую ГТС, но, чтобы это предотвратить, надо заручиться поддержкой Европы: "Добивайтесь подписи".
Внезапно появившийся в медийном пространстве Яценюк заявил о том, что Россия якобы хочет превратить украинскую ГТС в металлолом и уже "наполовину это сделала". По его словам, Киеву необходимо добиться трёхстороннего договора касательно транзита газа из России, где третьей стороной станет Европа. По его словам, в своё время он добивался, чтобы "в соглашениях по газу между Украиной и Россией стояли также подписи европейских представителей".
Яценюк добавил, что, поставив свою подпись, европейцы станут нести полную ответственность за поставки газа через Украину.
Напомним, что о запуске своего проекта "Стена", который должен был "спасти" украинцев от России, Яценюк заявил ещё в 2014 году. С тех пор на месте "стены" так ничего и не появилось, однако суммы были "потрачены" колоссальные. А буквально на прошлой неделе в Киеве и вовсе заявили, что закрывать границу с Россией было бы в первую очередь ударом по самой Украине: война войной, а Россия, как заявлено в Киеве, пятый из крупнейших торговых партнёров Украины.

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