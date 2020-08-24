Не дороги и не дураки: Путин назвал одну из главных проблем России

Во время видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым президент России Владимир Путин обратился к проблеме трудоустройства в стране. По его мнению, безработица является одной из главных проблем нашего государства.

"Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране", - подчеркнул Путин.

По мнению главы государства, "это совершенно очевидно".

К слову, проблема безработицы в стране особо остро встала в период коронавирусной эпидемии. Эксперты давали различные оценки ситуации с безработицей в стране. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин, например, ещё в апреле предупреждал, что падение спроса и проблемы бизнеса могут привести к увеличению безработицы в России. И называл цифру в 8 миллионов безработных.

Ранее и сервис для подбора персонала Head Hunter сообщал о том, что многие российские компании готовятся "оптимизировать" свой штат.