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Не дороги и не дураки: Путин назвал одну из главных проблем России
24 августа 2020, 16:55 • 30 • Политика
Президент России Владимир Путин считает безработицу одной из главных проблем нашей страны.
Во время видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым президент России Владимир Путин обратился к проблеме трудоустройства в стране. По его мнению, безработица является одной из главных проблем нашего государства.
"Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране", - подчеркнул Путин.
По мнению главы государства, "это совершенно очевидно".
К слову, проблема безработицы в стране особо остро встала в период коронавирусной эпидемии. Эксперты давали различные оценки ситуации с безработицей в стране. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин, например, ещё в апреле предупреждал, что падение спроса и проблемы бизнеса могут привести к увеличению безработицы в России. И называл цифру в 8 миллионов безработных.
Ранее и сервис для подбора персонала Head Hunter сообщал о том, что многие российские компании готовятся "оптимизировать" свой штат.
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