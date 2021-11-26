«Не допустить произвола со стороны США»: почему евротройка призвала «как можно скорее» вернуться к соблюдению СВПД

Великобритания, Германия и Франция убеждены, что Иран, как и Соединённые Штаты, могут вернуться к полному соблюдению своих обязательств в рамках СВПД. Об этом говорится в совместном заявлении трёх европейских государств. Как отмечается, в интересах всех сторон сделать это «как можно скорее». В то же время евротройка обвинила Тегеран в «систематической ядерной эскалации». Вместе с тем в Госдепе США дали понять, что Вашингтон не станет бездействовать, если исламская республика будет затягивать переговоры по СВПД и наращивать темпы своей ядерной программы. По мнению экспертов, евротройка приветствует восстановление соглашения в первую очередь потому, что заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке.

Великобритания, Германия и Франция считают, что Иран может вернуться к полному соблюдению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Кроме того, возможен и возврат США в ядерную сделку. Об этом говорится в совместном заявлении стран-участниц евротройки, направленном в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы, в качестве евротройки, вернёмся в Вену для переговоров в духе доброй воли, чтобы возобновить работу на основе тех позиций, на которых остановили обсуждение в июне. Мы убеждены, что достичь понимания по мерам, предусматривающим возвращение Ирана к полному соблюдению своих обязательств по СВПД, и реализовать их возможно, равно как и возвращение США к сделке. Мы убеждены, что в интересах всех сторон сделать это как можно скорее», — говорится в документе.

В европейских государствах считают, что Иран должен воспользоваться возможностью «заключить это соглашение сейчас», поскольку восстановление полного выполнения СВПД отвечает коллективным интересам безопасности всех, включая и саму исламскую республику.

При этом в заявлении евротройки есть и обвинения против Тегерана. Так, в нём говорится, что действия Ирана якобы необратимо снижают ценность СВПД с точки зрения противодействия распространению ядерного оружия.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что на протяжении более двух лет Иран продолжает систематическую ядерную эскалацию, тем самым постоянно и необратимо повышая свой ядерный потенциал и подвергая международное сообщество значительному риску», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем в Госдепе США заявили, что Вашингтон не будет бездействовать, если Тегеран не станет добросовестно проводить консультации и продолжит развитие своей ядерной программы.

«Если Иран не хочет возвращаться к участию в соглашении, если он продолжит делать то, что нам кажется, а именно затягивать ядерные переговоры и наращивать темпы своей ядерной программы, — если он выберет такой путь, то нам придётся действовать соответствующе», — заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли в интервью радио NPR.

Как сообщал ранее портал Axios со ссылкой на источники, Соединённые Штаты рассматривают возможность заключения промежуточной договорённости с Ираном, с тем чтобы ограничить его ядерную деятельность.

Переговоры по СВПД в Вене

Reuters

© EU Delegation in Vienna

«По данным из американских источников, предполагалось, что в обмен на приостановку определённой деятельности Ирана (например, обогащения урана до 60%) США и их союзники могут разморозить некоторые иранские счета или снять санкции в отношении гуманитарных товаров», — пишет Axios.

В МИД Ирана, в свою очередь, подчёркивали, что успех предстоящих переговоров в Вене по возможному возвращению к ядерной сделке зависит от готовности США отменить рестрикции против Тегерана.

Follg the mtg w resident amba’s in Tehran & further to mtg w PERSIAN Gulf countries’ amba’s,in a mtg w Medi’an & Ea’ Europe countries’ amb’s on Wed,I stated that success of the future talks depends on other side’s “firm determination” & “practical readiness” to "remove sanctions" https://t.co/TmqMexACd0 — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) November 18, 2021

«Единственно правильный путь»

Напомним, переговоры по ядерной сделке в австрийской столице запланированы на 29 ноября. В них примут участие Иран, «группа 4+1» (Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия), а также Соединённые Штаты.

В начале текущего месяца официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал президента США Джо Байдена убедить мировое сообщество, включая всех участников СВПД, в том, что подпись американского лидера «что-то значит».

«Для этого нужны объективные гарантии. На меньшее никто не согласится», — написал Хатибзаде на своей странице в Twitter 1 ноября.

The world is acutely aware of what Mr. Cruz confesses: that regimes in Washington are rogue.



Onus is on @POTUS to convince int'l community—incl all JCPOA participants—that his signature means something.



For that, "objective guarantees" needed. No one would accept anything less. https://t.co/Ax0WT9wJl2 — Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) November 1, 2021

На следующий день министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан напомнил в своём Twitter-аккаунте, что, хотя США и призывают к диалогу с республикой, но одновременно вводят против неё новые санкции. Он также подчеркнул, что цель переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий — «не развести демагогию», а достичь ощутимых результатов на основе взаимного уважения интересов сторон.

The purpose of negotiations is not talking for the sake of talking, but to achieve tangible results on the basis of respect for mutual interests.



The P4+1 should be ready for negotiations based on mutual interests & rights. 2/2 — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 2, 2021

Позднее в МИД Китая сообщили, что Пекин намерен путём совместных усилий с Москвой содействовать политическому урегулированию иранской ядерной проблемы.

6 ноября в ходе телефонных переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава иранского внешнеполитического ведомства высказались за восстановление ядерной сделки «в её изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН».

«(Стороны. — RT) подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договорённостей», — отмечалось в сообщении российского министерства.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров

AP

© Kirill Kudryavtsev

Спустя почти две недели спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Роберт Мэлли сообщил в своём Twitter об «очень конструктивной» телефонной беседе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и замглавы китайского МИД Ма Чжаосюем, добавив, что США, РФ и КНР солидарны в вопросе необходимости возврата к полному соблюдению СВПД.

Very constructive phone call with DFM Ryabkov and VFM Ma this morning. Our three countries are in strong agreement on the need for a return to full compliance with the JCPOA. We are working together to achieve it by aligning our approaches as we head to the 7th round of talks. — Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) November 19, 2021

«Хотят стабильной обстановки»

Что же касается текущего совместного заявления Великобритании, Германии и Франции, в котором обозначена их приверженность соблюдению СВПД, то, по мнению экспертов, оно демонстрирует, что ведущие европейские державы по-прежнему считают, что выполнение условий ядерной сделки может снизить напряжение на Ближнем Востоке.

При этом, как отметил в беседе с RT член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян, в заявлении содержится и намёк на то, что евротройка принимает позицию Ирана относительно его требования гарантий от Соединённых Штатов.

«Великобритания, Германия и Франция понимают, что нужно не допустить произвола со стороны США, который не раз проявлялся, когда Вашингтон сначала подписывал соглашения, а потом их обнулял в одностороннем порядке, нарушая все нормы международного права, как это случилось с СВПД», — пояснил Степанян.

Между тем ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин обращает внимание и на критику в адрес Ирана со стороны евротройки.

«Европейцы приветствуют восстановление СВПД, поскольку хотят стабильной обстановки в ближневосточном регионе. Но тут многое зависит от США — ключевого союзника евротройки. И, учитывая это, Лондон, Берлин и Париж своими обвинениями в адрес Ирана пытаются угодить Вашингтону. При этом желание республики развивать ядерную программу в условиях одностороннего выхода США из СВПД продиктовано вопросами её безопасности», — подчеркнул Блохин в разговоре с RT.

С точки зрения Араика Степаняна, недавнее заявление спецпредставителя Соединённых Штатов по Ирану с новыми угрозами в адрес иранской стороны призвано «повысить ставки» перед переговорами.

«Это нужно американцам, чтобы обозначить хотя бы их иллюзорное превосходство над иранской стороной. Это сугубо дипломатический трюк», — констатировал он.

Константин Блохин называет такой подход неконструктивным.

«Всё это выглядит неподобающе. Иранские власти правы, когда говорят, что слова американской стороны уже мало что значат в свете одностороннего выхода Вашингтона из СВПД. Кроме того, США продолжают критиковать правительство республики, не предпринимая при этом никаких шагов к тому, чтобы возобновить выполнение ядерной сделки», — отметил аналитик.

Белый дом

Gettyimages.ru

© drnadig

В то же время Араик Степанян считает, что никаких серьёзных причин, которые бы препятствовали возвращению Соединённых Штатов в СВПД, не существует.

«Наоборот, в обратном случае американские власти всегда будут получать укоры, что они не отвечают за свои подписи. Это создаёт дурной имидж Соединённых Штатов, в чём Вашингтон, конечно же, не заинтересован. Сейчас цель Белого дома — показать, что он умеет договариваться», — считает Степанян.

Он также не исключил, что Вашингтон и Тегеран действительно могут достичь некой промежуточной договорённости касательно СВПД.

«Соединённые Штаты способны пойти на такие уступки, поскольку иранцы твёрдо стоят на своём. Они будут выполнять условия сделки только после того, как увидят шаги навстречу со стороны Вашингтона», — заключил Степанян.