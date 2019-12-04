«Не допустить переизбрания»: к чему может привести публикация доклада конгресса США по импичменту Трампа

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США одобрил доклад об импичменте Дональда Трампа. Теперь этот документ будет направлен в юридический комитет, где на его основании подготовят статьи импичмента. Демократы обвиняют Трампа в злоупотреблении полномочиями и давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью получить компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. В Белом доме назвали доказательства демократов несостоятельными. Эксперты считают, что импичмент будет остановлен сторонниками Трампа в сенате, а демократы своими действиями просто хотят поддержать негативный фон вокруг президента, чтобы не допустить его переизбрания в 2020 году.

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США поддержал опубликованный ранее доклад об импичменте президента Дональда Трампа. Это означает, что процедура импичмента переходит в новую фазу: теперь доклад с доказательной базой будет передан на рассмотрение комитета по юриспруденции.

Напомним, демократы обвиняют Дональда Трампа в том, что он во время разговора с главой Украины Владимиром Зеленским якобы «злоупотреблял своими должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности». Злоупотребление, по версии противников Трампа, заключалось в том, что глава Белого дома просил Зеленского содействовать расследованию в отношении возможного противника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В докладе утверждается, что Трамп якобы заморозил передачу Украине военной помощи в размере $391 млн, а также откладывал визит Зеленского в Белый дом.

«Схема, по которой действовал президент Трамп, ударила по внешнеполитическому курсу США в отношении Украины и подорвала нашу национальную безопасность ради двух политически мотивированных расследований, которые помогли бы ему в борьбе за переизбрание», — говорится в докладе, текст которого был опубликован на сайте комитета конгресса США по разведке.

К такому выводу конгрессмены пришли на основании показаний чиновников Госдепа США: бывшего поверенного в делах США на Украине Джеймса Тейлора, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, бывшего советника президента США по отношениям с Россией Фионой Хилл, бывшего посла США на Украине Мари Йованович, посла США в ЕС Гордона Сондленда и экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Дело Байденов

В докладе комитета палаты представителей по разведке отмечается, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США «принуждал президента Украины проконсультироваться со своим личным адвокатом Руди Джулиани», который активно лоббировал начало расследования в отношении деятельности Джо Байдена и его сына Хантера на Украине.

Джо Байден и Пётр Порошенко

© Gleb Garanich/Reuters

В апреле 2019 года американское политическое издание The Hill опубликовало расследование, согласно которому сын бывшего вице-президента США Хантер Байден в 2014 году вошёл в совет директоров Burisma — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.

По данным The Hill, Генпрокуратура Украины якобы подозревала Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burismа. Виктор Шокин, занимавший на тот момент пост главы украинского ведомства, планировал вызвать Хантера Байдена на допрос по факту злоупотреблений в Burisma, но был отстранён от должности Петром Порошенко в марте 2016 года.

В январе 2018 года Байден сам подтвердил свою роль в отставке Шокина — выступая на собрании Совета по международным отношениям, он заявил, что поставил ультиматум президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Арсению Яценюку, пригрозив им отменой кредитных гарантий на $1 млрд, если генпрокурор Шокин не будет смещён с должности. Байден мотивировал это тем, что Шокин якобы не содействовал проведению на Украине антикоррупционных реформ.

Джулиани, будучи ближайшим соратником Дональда Трампа, не раз заявлял в эфире американских телеканалов, что Джо Байден использовал своё политическое влияние, чтобы обогатить свою семью.

Партийная борьба

По мнению председателя комитета палаты представителей по разведке конгрессмена-демократа Адама Шиффа, собранные в ходе публичных слушаний показания убедительно доказывают вину Трампа в злоупотреблении должностными полномочиями.

Владимир Зеленский

© Jonathan Ernst/Reuters

«В рамках расследования по вопросу импичмента получены убедительнейшие и неоспоримые доказательства того, что президент Трамп злоупотреблял своими должностными полномочиями, чтобы запросить иностранное вмешательство в наши выборы ради его личной, политической выгоды», — написал Шифф в своём Twitter, комментируя публикацию доклада и голосование.

The impeachment inquiry uncovered overwhelming and uncontested evidence that President Trump abused the powers of his office to solicit foreign interference in our election for his own personal, political gain.



No one is above the law.



Read our report: https://t.co/6Hx0PZ48yw — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 3 декабря 2019 г.

Стоит отметить, что Шифф долгое время продвигал идею импичмента Дональда Трампа. Пока в США шло расследование Мюллера о «связях» президента с Россией, конгрессмен Шифф регулярно появлялся в эфире телеканалов MSNBC, CNN и CBS где утверждал, что импичмент Трампа неминуем. После того, как весной 2019 года расследование Мюллера было закончено, а в итоговом заключении говорилось, что признаков «связей» штаба Трампа с Кремлём обнаружено не было, Шифф фактически отказался принимать его итоги.

В заявлении Белого дома по поводу публикации доклада главу комитета конгресса по разведке сравнили с «подвальным блогером», а доказательства, представленные демократами, назвали несостоятельными.

«В конце однобокого и постановочного процесса председатель Шифф и демократы так и не представили каких-либо доказательств нарушений со стороны президента Трампа. В этом докладе не отражено ничего, кроме их недовольства. Текст доклада председателя Шиффа похож на бред подвального блогера, отчаянно пытающегося что-то доказать при том, что никаких доказательств нет», — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

Республиканская партия, в свою очередь, подготовила собственный доклад, в котором отвергала утверждения демократов.

«Представленными доказательствами не подтверждается ни одно из выдвинутых демократами обвинений, и ни один из их свидетелей в ходе дачи показаний не заявил о том, что располагает доказательствами взяточничества, вымогательства или иных особо тяжких преступлений и проступков», — говорится в докладе Республиканской партии, выдержку из которого приводит Fox News.

Дональд Трамп 2 декабря заявил, что оснований для его импичмента нет, так как Владимир Зеленский неоднократно отрицал наличие какого-либо давления со стороны 45-го президента США.

«Срочная новость: только что президент Украины вновь объявил, что президент Трамп не сделал ничего ненадлежащего в том, что касается Украины и наших контактов или телефонных разговоров. Будь радикальные левые демократы в своём уме — а они не в своём уме, — то дело на этом было бы закрыто!», — написал Трамп в своём Twitter.

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г.

Процедура импичмента

После принятия доклада комитетом по разведке он будет направлен в комитет по юриспруденции. Следующим этапом станут слушания с участием экспертов по конституционному законодательству, которые определят необходимые для импичмента юридические положения, а также изучат доклад. Затем комитет по юриспруденции примет решение о подготовке так называемых статей импичмента и направит их в сенат.

Если палата представителей на основании этих статей проголосует за импичмент, американский сенат должен будет провести судебный процесс, где для вынесения обвинительного приговора требуется две трети голосов сенаторов. Эксперты указывают, что, учитывая нынешнюю расстановку сил в верхней палате конгресса, не менее 20 сенаторов-республиканцев должны будут перейти в «стан врага», чтобы Трамп был отстранён от власти. Принимая во внимание практически безоговорочную поддержку президента со стороны однопартийцев, такой вариант развития событий маловероятен, считает директор Фонда им. Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрий Рогулёв.

«Если внимательно рассмотреть обвинения, которые демократы предъявляют президенту, то ни одно не свидетельствует о тяжёлом или уголовном преступлении, требующим импичмента. Американское общество расколото, и достаточно большое количество граждан не верит, что президент совершил преступление», — отметил эксперт в беседе с RT.

Юрий Рогулёв отметил, что статьи импичмента могут быть переданы на рассмотрение сената до 25 декабря, однако сама процедура вряд ли начнётся ранее 2020 года.

«В сенате этот процесс проходит гораздо сложнее, поскольку там требуется две трети голосов для его одобрения. Думаю, что вряд ли удастся эту процедуру провести через сенат, поскольку у республиканцев, которые поддерживают Трампа, там большинство», — отметил эксперт.

Политолог напомнил, что Демократическая партия США пытается избавиться от Трампа с самого первого дня его правления.

«Если им не удастся его свалить через импичмент, то их цель — не допустить его переизбрания в ходе предстоящих выборов», — пояснил Юрий Рогулёв.

Как отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в истории США это уже четвёртая попытка импичмента — ни одна из предыдущих не была доведена до конца из-за сложной системы сдержек и противовесов во внутриполитической жизни США.

«Демократическая партия хочет затянуть этот процесс, чтобы поддерживать негативный информационный фон вокруг Трампа и, соответственно, снижать его рейтинг. Задача в данном случае заключается в том, чтобы провести пиар-акцию, которая будет негативно влиять не только на Трампа, но и на всю политическую систему США. Эта ситуация подрывает имидж и эффективность деятельности американских политических институтов», — заключил эксперт.