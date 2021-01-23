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Не допустить непоправимого: СК и ВС поддержали ужесточение наказания за вовлечение детей в протесты

23 января 2021, 14:45  •  122 • Политика
Следственный комитет и Верховный суд поддержали предложение ужесточить наказания за вовлечение детей в политические протесты. Как ранее заявил актёр Егор Шереметьев, поддержавший блогера Алексея Навального, детям не место в политике. Участие несовершеннолетних в таких акциях может привести к непоправимому.
Отметим, что законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко предполагает ввести вместо административной уголовную ответственность, предусматривающую наказание до пяти лет лишения свободы, за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции. Также предлагается ввести уголовную ответственность с лишением свободы до 10 лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.
В Следственном комитете отметили: учитывая то, что предложение об ужесточении ответственности за названные виды противоправной деятельности возникло на фоне возрастающей общественной опасности таких действий, "предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счёт применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается", передаёт "РИА Новости".
Напомним, против сторонников Алексея Навального возбудили уголовное дело за призывы, обращённые к детям и подросткам и размещённые в социальных сетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и сервисе YouTube, прийти на несогласованную акцию 23 января. Об этом проинформировала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Она напомнила, что в связи с пандемией COVID-19 в России временно запрещено проведение массовых мероприятий, включая митинги и акции протеста, из-за высокого риска заражения опасным для жизни заболеванием. Однако сторонники Навального игнорируют данный факт, ставя жизни всех участников акции под угрозу.
Ранее актёр Егор Шереметьев отчитал организаторов протеста. "Может случиться непоправимое", - предупредил он. По мнению Шереметьева, Навальный арестован "по беспределу" и "должен быть, конечно, на свободе". "Но мы видим, как всё происходит", - отметил актёр.
Шереметьев обратил внимание, что считает провокацией то, что детей призывают выходить на протесты. "Вы понимаете, что может случиться беда? Может случиться непоправимое!" - подчеркнул он.

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