Не допустим развала и трагедий: Путин о будущем оборонной промышленности в России

Россия не допустит развала оборонных предприятий и трагедий, которые были с этим связаны в 90-х годах прошлого века. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, принявший участие в совещании по развитию ОПК страны, которое проходило в Татарстане.

"Мы никогда с вами не допустим развала подобных предприятий и трагедий, которые с этим были связаны в середине 90-х годов", - подчеркнул президент России.

Напомним, ранее стало известно о том, что Владимир Путин посетил авиационный завод в Казани. Президента сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель Татарстана Рустам Минниханов.

При этом Путин не исключил того, что государство рассмотрит возможность увеличения заказа на производство самолетов Ту-160.