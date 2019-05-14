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Не допустим развала и трагедий: Путин о будущем оборонной промышленности в России

14 мая 2019, 01:54  •  41 • Политика
Путин прокомментировал будущее оборонной промышленности в России, указав на то, что государство не допустит развала ОПК и трагедий, которые с этим были связаны в прошлом.
Россия не допустит развала оборонных предприятий и трагедий, которые были с этим связаны в 90-х годах прошлого века. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, принявший участие в совещании по развитию ОПК страны, которое проходило в Татарстане.
"Мы никогда с вами не допустим развала подобных предприятий и трагедий, которые с этим были связаны в середине 90-х годов", - подчеркнул президент России.
Напомним, ранее стало известно о том, что Владимир Путин посетил авиационный завод в Казани. Президента сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель Татарстана Рустам Минниханов.
При этом Путин не исключил того, что государство рассмотрит возможность увеличения заказа на производство самолетов Ту-160.

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