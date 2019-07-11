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«Не допускайте перегрева»: в Роскачестве рассказали, как избежать возгорания или взрыва гаджетов

11 июля 2019, 17:09  •  69 • В России
В Роскачестве объяснили, что нужно делать, чтобы избежать самопроизвольного возгорания или взрыва мобильных телефонов и ноутбуков. Отмечается, что основными причинами поломок могут быть заводской брак, перегрев и старение гаджетов. В организации посоветовали пользоваться фирменными зарядными устройствами и не оставлять телефоны под прямыми лучами солнца, а также избегать механических повреждений. По словам опрошенных RT экспертов, проблемы возникают из-за попыток производителей повысить ёмкость аккумуляторов, сделав изоляцию более тонкой. Специалисты призвали соблюдать стандартную технику безопасности для электроприборов и пользоваться сертифицированными аксессуарами.
 
Reuters © Kim Hong-Ji
 

В Роскачестве рассказали о правилах эксплуатации мобильных телефонов и ноутбуков, соблюдая которые можно избежать взрыва или возгорания аккумуляторов этих гаджетов. По словам специалистов Центра цифровой экспертизы организации, причинами таких инцидентов могут стать заводской брак, перегрев и старение устройств. 

Как пояснили в Роскачестве, литийионные батареи, которые обычно находятся в устройствах, из-за резкого перепада температур начинают вырабатывать газ. В результате аккумулятор вздувается, иногда течёт. К его нагреву может привести любое повреждение или сильный удар.

Чтобы избежать возгорания и взрыва гаджетов, Роскачество рекомендует пользоваться фирменными зарядными устройствами, не запускать сложные процессы на телефонах или ноутбуках во время их зарядки, а также стараться не допускать падений и ударов.

Кроме того, в целях безопасности лучше не носить гаджеты в задних карманах одежды, чтобы свести к минимуму риск механических повреждений устройств. 

Если аккумулятор уже повреждён и началось его вздутие, это означает, что внутри устройства идут химические реакции, которые могут привести к взрыву, отмечают в Роскачестве. В этот момент следует прекратить пользоваться телефоном или ноутбуком, подчеркнули в организации.

Если же всё-таки возгорание произошло, необходимо обесточить устройство, а если оно находится в процессе зарядки — выдернуть из розетки. Затем стоит минимизировать ущерб от возможного взрыва, быстро переместив гаджет в максимально безопасное место. Можно также накрыть гаджет огнеупорным материалом или бросить в воду.

Проблемы оптимизации

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с RT подтвердил, что рекомендации Роскачества важно соблюдать. По его словам, поломки и возгорания современных мобильных устройств происходят из-за попыток производителей повысить ёмкость аккумуляторов.

  • Reuters
  • © Thomas White

«Проблемы начались, когда ёмкость аккумулятора очень повысилась, и именно в силу изменений технологического процесса для повышения этой ёмкости стали применяться минимально необходимые допуски по слоям с изоляцией. То есть аккумулятор состоит внутри из слоёв с изоляцией, эти слои можно делать более тонкими, чтобы повысить ёмкость батареи. Но если мы переходим через определённый предел, появляются риски того, что в местах этот слой становится слишком тонким, и там могут возникнуть пробои», — пояснил Корнейчук.

Именно в месте вот таких пробоев происходит сильный нагрев за очень короткое время. Выделяется много тепла, а затем, как пояснил эксперт, можно наблюдать «эффект, который мы называем взрывом аккумулятора».

Кроме того, опасность могут представлять поддельные, несертифицированные зарядные устройства. Они могут приводить к перенапряжению в микросхемах. Но такие случаи достаточно редки, заметил Корнейчук.

«Это должно быть неудачное стечение обстоятельств, потому что мы часто заряжаем смартфоны неоригинальными зарядками, и ничего не происходит. Как правило, речь идёт об ультратонких и лёгких аккумуляторах с фантастической ёмкостью», — заключил он.

«Простейшая техника безопасности»

Обычно правила пользования устройством прописаны в инструкциях и памятках. При соблюдении этих предписаний ничего страшного с устройством произойти не может, уверен блогер, эксперт по гаджетам Валентин Петухов.

«Простейшая техника безопасности действительно может уберечь от всяких нестандартных ситуаций, когда происходит возгорание аккумулятора», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Но есть и универсальные правила использования гаджетов и любых электроприборов, о которых тоже надо не забывать, отмечает Петухов.

  • © Pixabay

«Нужно воспитать в себе ещё одну полезную привычку — не заряжать устройство на кровати, каких-то мягких и нагревающихся поверхностях, не засыпать с заряжающимся телефоном. Не заряжать телефон в ванной — тоже полезный совет», — отметил Петухов.

Что касается сильного перепада температур, то большинство современных устройств имеют от них специальную защиту. Тем не менее, в целях безопасности лучше не оставлять гаджеты на солнце, отмечает эксперт. По словам Петухова, также необходимо тщательно выбирать чехол для телефона: неоригинальные чехлы могут быть изготовленными из материала, обладающего плохой теплопроводимостью, что также может привести к дополнительному перегреву.

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