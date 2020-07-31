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«Не допускаем вмешательства Америки»: почему в Германии выступают против санкций США в отношении «Северного потока — 2»
31 июля 2020, 08:00 • 35 • В мире
Фракция Свободной демократической партии в бундестаге направила протест американским конгрессменам в связи с планами США ввести новые санкции против «Северного потока — 2». Германские законодатели считают недопустимой практикой попытки Вашингтона вмешаться во внутренние дела Европы. С протестом против американского давления выступили и европейские компании: бизнес призывает власти ЕС дать политический ответ на действия Соединённых Штатов. Однако эксперты считают, что американская сторона, заинтересованная в устранении конкуренции на европейском рынке, проигнорирует возмущение европейских политиков и бизнесменов.
Reuters © Maxim Shemetov
Германские законодатели направили письмо своим коллегам из верхней палаты конгресса США, в котором выразили протест по поводу планов американской стороны ввести новые санкции против российско-германского проекта газопровода «Северный поток — 2». Послание на имя американских сенаторов Теда Круза и Джинна Шейхина направила фракция Свободной демократической партии (FDP, Freie Demokratische Partei) в бундестаге.
Об этом российскому агентству РИА Новости рассказал официальный представитель фракции по вопросам энергетики Мартин Нойманн.
«Позиция коллег в парламентской фракции FDP ясна: мы не допускаем вмешательства Америки в европейские дела», — подчеркнул он.
Как отметил Нойманн, речь идёт о «явном вмешательстве в суверенные дела Европейского союза», особенно если учесть тот факт, что прокладка газопровода «Северный поток — 2» была одобрена общеевропейскими институтами в соответствии со всеми правилами Евросоюза.
Политический ответ
Ранее аналогичную точку зрения высказали представители европейских компаний, занятых в проекте «Северный поток — 2». Как говорится в публикации немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, европейские компании недовольны дефицитом политической поддержки проекта со стороны властей.
В свою очередь, глава австрийской энергетической компании OMV Райнер Зееле заявил, что в конечном счёте речь идёт о том, насколько Европа способна отстаивать свой суверенитет и независимость в энергетической области. По мнению Зееле, политическая инициатива Вашингтона нуждается в политическом ответе, что не входит в компетенции компаний.
«Как европейская компания, мы ожидаем, что политики вступятся за то, чтобы Европа как объект инвестиций не потеряла своей привлекательности», — подчеркнул он.
Глава OMV также отметил, что санкции США выходят далеко за рамки проекта газопровода. Штрафные меры, которыми угрожает администрация Трампа и которые поддерживают даже сенаторы-демократы, находящиеся в оппозиции к главе Белого дома, всё больше ставят под вопрос инвестиционную безопасность в Европе в целом, считают в компании.
Схожей точки зрения придерживается и руководство немецкого энергетического концерна Uniper. Как «с сожалением» отметили в компании, «Америка «продолжает пытаться подорвать важный инфраструктурный проект», который «важен для энергетической безопасности Европы».
Однако эксперты, опрошенные RT, сомневаются в том, что призыв германских парламентариев из фракции FDP будет услышан и принят во внимание в Вашингтоне.
«Для США санкции — это инструмент нечестной конкуренции и экономического воздействия, и американцы не собираются себя его лишать. Думаю, что подобные призывы немецких политиков лишь больше раззадорят их американских коллег. Но продолжение тактики давления может привести к тому, что евро-атлантическое единство просто треснет, рассыплется», — отметил в комментарии RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Похожей точки зрения придерживается и заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
«Вряд ли в конгрессе прислушаются к этому обращению. Скорее такие заявления служат внутриполитическому позиционированию партии FDP. Но немецкий и в целом европейский истеблишмент действительно всерьёз обеспокоен давлением со стороны США. И они пытаются найти способы ответить», — сказал эксперт в беседе с RT.
По словам Гривача, европейский бизнес прав, когда говорит о том, что санкции подрывают конкурентоспособность европейской экономики, делают рынок газа менее ликвидным.
«Не говоря уже о том, что есть репутация в сфере защиты инвестиций ЕС. Выходит, что теперь судьбу этих инвестиций решает не Европа, а третья сторона», — подчеркнул эксперт.
Санкции США
Напомним, газопровод «Северный поток — 2» должен дополнить введённую ранее в эксплуатацию магистраль «Северный поток». Решение о строительстве новой ветки трансбалтийского газопровода было принято в 2012 году акционерами уже действовавшего на тот момент «Северного потока».
Суммарная мощность «Северного потока — 2» составит 55 млрд кубометров газа в год. В результате вместе с «Северным потоком» по дну Балтийского моря в Европу будет ежегодно поставляться 110 млрд кубометров газа. В проекте задействованы европейские компании ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, а также российский «Газпром». Специально для проектирования и строительства газопровода была основана компания Nord Stream 2 AG.
Однако по мере ухудшения российско-американских отношений и экспансии американских энергетических компаний на мировой рынок сжиженного природного газа «Северный поток — 2» превратился в объект нападок и давления со стороны США.
На протяжении последних лет Вашингтон настойчиво призывает Европу сократить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере. Как утверждают американские власти, проект якобы угрожает энергетической безопасности европейских стран, поскольку поставит их в зависимость от поставок российского топлива.
В 2019 году Вашингтон ввёл санкции против европейских компаний, занятых в работах по строительству российско-германского газопровода. Рестрикции были включены в принятый властями США оборонный бюджет.
В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой подводных элементов «Северного потока — 2», свернула своё участие в проекте. Впрочем, к этому моменту было уложено уже около 2300 км трубопровода из приблизительно 2460 км. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Хотя американские санкции создали трудности для участников проекта, Вашингтон не смог сорвать строительство. Как заявил в январе 2020 года по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский президент Владимир Путин, оставшиеся 160 км трубы Россия может достроить своими силами.
Эксперты не сомневаются в том, что газопровод будет достроен, несмотря на то противодействие, которое оказывают проекту США.
«Северный поток — 2» будет в любом случае запущен, если только Европа не спасует и не откажется от своего суверенитета», — отметил Алексей Гривач.
При этом американское руководство продолжает критиковать Берлин за участие в проекте. Именно этот вопрос стал одним из поводов для вывода части американского военного контингента из ФРГ. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, США не согласны защищать Германию от России, в то время как немцы тратят «миллиарды долларов на покупку российских энергоносителей».
Конкуренция по-американски
Сейчас американские власти готовят новые санкции против «Северного потока — 2». В июле палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год, который включает пункты, усиливающие санкции против российско-германского энергетического сотрудничества.
Кроме того, Госдеп США обновил рекомендации в рамках закона CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»), включив в них проекты «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Как утверждает глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео, эти газопроводы являются не коммерческими проектами, а «инструментами Кремля» для расширения европейской зависимости от российских энергоносителей.
По словам экспертов, Вашингтон активно использует нерыночные инструменты для того, чтобы продвигать свои интересы.
С такой оценкой согласен и Алексей Гривач.
«США действуют абсолютно не рыночно. Газопровод — это просто инфраструктура для доставки товара, газа. Блокировка его строительства создаст искусственный дефицит на европейском рынке, который усилит позиции американского СПГ. То есть США борются против честной рыночной конкуренции», — пояснил эксперт.
Эти действия Вашингтона разрушают политическое единство между США и Европой, уверены аналитики. По словам Алексея Гривача, негативные последствия заметны уже сейчас.
«Можно сказать, что США спровоцировали первый за последние 30 лет серьёзный кризис евро-атлантической кооперации. Германия — экономический лидер ЕС, и действия, направленные против неё, отражаются на всём союзе», — подытожил эксперт.
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