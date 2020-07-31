«Не допускаем вмешательства Америки»: почему в Германии выступают против санкций США в отношении «Северного потока — 2»

Фракция Свободной демократической партии в бундестаге направила протест американским конгрессменам в связи с планами США ввести новые санкции против «Северного потока — 2». Германские законодатели считают недопустимой практикой попытки Вашингтона вмешаться во внутренние дела Европы. С протестом против американского давления выступили и европейские компании: бизнес призывает власти ЕС дать политический ответ на действия Соединённых Штатов. Однако эксперты считают, что американская сторона, заинтересованная в устранении конкуренции на европейском рынке, проигнорирует возмущение европейских политиков и бизнесменов.

Германские законодатели направили письмо своим коллегам из верхней палаты конгресса США, в котором выразили протест по поводу планов американской стороны ввести новые санкции против российско-германского проекта газопровода «Северный поток — 2». Послание на имя американских сенаторов Теда Круза и Джинна Шейхина направила фракция Свободной демократической партии (FDP, Freie Demokratische Partei) в бундестаге.

Об этом российскому агентству РИА Новости рассказал официальный представитель фракции по вопросам энергетики Мартин Нойманн.

«Позиция коллег в парламентской фракции FDP ясна: мы не допускаем вмешательства Америки в европейские дела», — подчеркнул он.

По мнению парламентариев, своими действиями Вашингтон оказывает «значительное влияние на инвестиционную, плановую и правовую безопасность Германии и ЕС».

Как отметил Нойманн, речь идёт о «явном вмешательстве в суверенные дела Европейского союза», особенно если учесть тот факт, что прокладка газопровода «Северный поток — 2» была одобрена общеевропейскими институтами в соответствии со всеми правилами Евросоюза.

Политический ответ

Ранее аналогичную точку зрения высказали представители европейских компаний, занятых в проекте «Северный поток — 2». Как говорится в публикации немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, европейские компании недовольны дефицитом политической поддержки проекта со стороны властей.

В свою очередь, глава австрийской энергетической компании OMV Райнер Зееле заявил, что в конечном счёте речь идёт о том, насколько Европа способна отстаивать свой суверенитет и независимость в энергетической области. По мнению Зееле, политическая инициатива Вашингтона нуждается в политическом ответе, что не входит в компетенции компаний.

Reuters

© Tobias SCHWARZ

«Как европейская компания, мы ожидаем, что политики вступятся за то, чтобы Европа как объект инвестиций не потеряла своей привлекательности», — подчеркнул он.

Глава OMV также отметил, что санкции США выходят далеко за рамки проекта газопровода. Штрафные меры, которыми угрожает администрация Трампа и которые поддерживают даже сенаторы-демократы, находящиеся в оппозиции к главе Белого дома, всё больше ставят под вопрос инвестиционную безопасность в Европе в целом, считают в компании.

Схожей точки зрения придерживается и руководство немецкого энергетического концерна Uniper. Как «с сожалением» отметили в компании, «Америка «продолжает пытаться подорвать важный инфраструктурный проект», который «важен для энергетической безопасности Европы».

Однако эксперты, опрошенные RT, сомневаются в том, что призыв германских парламентариев из фракции FDP будет услышан и принят во внимание в Вашингтоне.

«Для США санкции — это инструмент нечестной конкуренции и экономического воздействия, и американцы не собираются себя его лишать. Думаю, что подобные призывы немецких политиков лишь больше раззадорят их американских коллег. Но продолжение тактики давления может привести к тому, что евро-атлантическое единство просто треснет, рассыплется», — отметил в комментарии RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Вряд ли в конгрессе прислушаются к этому обращению. Скорее такие заявления служат внутриполитическому позиционированию партии FDP. Но немецкий и в целом европейский истеблишмент действительно всерьёз обеспокоен давлением со стороны США. И они пытаются найти способы ответить», — сказал эксперт в беседе с RT.

По словам Гривача, европейский бизнес прав, когда говорит о том, что санкции подрывают конкурентоспособность европейской экономики, делают рынок газа менее ликвидным.

«Не говоря уже о том, что есть репутация в сфере защиты инвестиций ЕС. Выходит, что теперь судьбу этих инвестиций решает не Европа, а третья сторона», — подчеркнул эксперт.

Санкции США

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» должен дополнить введённую ранее в эксплуатацию магистраль «Северный поток». Решение о строительстве новой ветки трансбалтийского газопровода было принято в 2012 году акционерами уже действовавшего на тот момент «Северного потока».

Суммарная мощность «Северного потока — 2» составит 55 млрд кубометров газа в год. В результате вместе с «Северным потоком» по дну Балтийского моря в Европу будет ежегодно поставляться 110 млрд кубометров газа. В проекте задействованы европейские компании ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, а также российский «Газпром». Специально для проектирования и строительства газопровода была основана компания Nord Stream 2 AG.

Завод по сжижению газа в проекте «Сахалин-2»

Reuters

© Sergei Karpukhin

Однако по мере ухудшения российско-американских отношений и экспансии американских энергетических компаний на мировой рынок сжиженного природного газа «Северный поток — 2» превратился в объект нападок и давления со стороны США.

На протяжении последних лет Вашингтон настойчиво призывает Европу сократить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере. Как утверждают американские власти, проект якобы угрожает энергетической безопасности европейских стран, поскольку поставит их в зависимость от поставок российского топлива.

В 2019 году Вашингтон ввёл санкции против европейских компаний, занятых в работах по строительству российско-германского газопровода. Рестрикции были включены в принятый властями США оборонный бюджет.

В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой подводных элементов «Северного потока — 2», свернула своё участие в проекте. Впрочем, к этому моменту было уложено уже около 2300 км трубопровода из приблизительно 2460 км. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Хотя американские санкции создали трудности для участников проекта, Вашингтон не смог сорвать строительство. Как заявил в январе 2020 года по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский президент Владимир Путин, оставшиеся 160 км трубы Россия может достроить своими силами.

Эксперты не сомневаются в том, что газопровод будет достроен, несмотря на то противодействие, которое оказывают проекту США.

«Северный поток — 2» будет в любом случае запущен, если только Европа не спасует и не откажется от своего суверенитета», — отметил Алексей Гривач.

При этом американское руководство продолжает критиковать Берлин за участие в проекте. Именно этот вопрос стал одним из поводов для вывода части американского военного контингента из ФРГ. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, США не согласны защищать Германию от России, в то время как немцы тратят «миллиарды долларов на покупку российских энергоносителей».

Конкуренция по-американски

Сейчас американские власти готовят новые санкции против «Северного потока — 2». В июле палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год, который включает пункты, усиливающие санкции против российско-германского энергетического сотрудничества.

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

Кроме того, Госдеп США обновил рекомендации в рамках закона CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»), включив в них проекты «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Как утверждает глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео, эти газопроводы являются не коммерческими проектами, а «инструментами Кремля» для расширения европейской зависимости от российских энергоносителей.

По словам экспертов, Вашингтон активно использует нерыночные инструменты для того, чтобы продвигать свои интересы.

«Действия американской стороны далеки от правил рыночной конкуренции. По сути, США полностью игнорируют те принципы, хранителями которых они себя же провозгласили ранее», — подчеркнул Алексей Мухин.

С такой оценкой согласен и Алексей Гривач.

«США действуют абсолютно не рыночно. Газопровод — это просто инфраструктура для доставки товара, газа. Блокировка его строительства создаст искусственный дефицит на европейском рынке, который усилит позиции американского СПГ. То есть США борются против честной рыночной конкуренции», — пояснил эксперт.

Эти действия Вашингтона разрушают политическое единство между США и Европой, уверены аналитики. По словам Алексея Гривача, негативные последствия заметны уже сейчас.

«Можно сказать, что США спровоцировали первый за последние 30 лет серьёзный кризис евро-атлантической кооперации. Германия — экономический лидер ЕС, и действия, направленные против неё, отражаются на всём союзе», — подытожил эксперт.