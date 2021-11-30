«Не допускаем, что подобные меры могут быть введены в РФ»: в Кремле исключили появление штрафов за отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами исключил вероятность введения штрафов за отказ от вакцинации по аналогии с некоторыми европейскими странами. За прошедшие сутки в РФ выявлено 32 648 случаев коронавируса — это минимальное значение с 15 октября. В связи с распространением по миру нового штамма «омикрон» российские разработчики вакцин рассказали об исследованиях нового варианта коронавируса и адаптации препаратов к борьбе против него.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не допускают возможности введения в стране штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2.

Журналисты задали Пескову вопрос о вероятности принятия в России мер по аналогии с Австрией. По данным СМИ, власти этой страны намерены в феврале 2022 года ввести прогрессивный штраф до €7,2 тыс. за отказ от вакцинации. Причём в качестве альтернативного наказания может быть применён месяц тюремного заключения.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — ответил Песков.

Последние данные о заболеваемости

Согласно данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 32 648 новых случаев заболевания коронавирусом. Это минимальное значение с 15 октября. В то же время полностью выздоровели 33 442 человека, 1229 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлен 9 636 881 случай коронавируса. Зафиксировано 275 193 летальных исхода, выздоровели 8 329 253 человека.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии выполнено свыше 224,9 млн лабораторных тестов на коронавирус нового типа, в том числе 369 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 1,7 млн человек.

Столичный оперштаб сообщает, что в Москве за сутки выявлено 2788 новых случаев заражения. Госпитализирован 951 человек, скончались 97 пациентов. На ИВЛ в московских больницах находятся 575 человек.

В Московской области выявлено 2215 новых заболевших, в Санкт-Петербурге — 2103, в Самарской области — 908, Воронежской — 742, Нижегородской — 716, в Красноярском крае — 711, в Свердловской области — 705. В остальных регионах зафиксировано менее 700 заболевших за сутки.

Вакцины и штамм «омикрон»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBС заявил, что для изучения действенности «Спутника V» против штамма «омикрон» потребуется три недели. При этом он подчеркнул, что ранее препарат показал «невероятно высокую эффективность» против всех существующих мутаций SARS-CoV-2.

По словам Дмитриева, разработчики готовы подстраивать вакцину под любой вариант вируса, если это потребуется. Он добавил, что при необходимости порядка 100 млн доз модифицированного «Спутника V» можно выпустить к концу февраля 2022 года.

Ранее глава компании Moderna Стефан Бансель выразил мнение, что эффективность существующих вакцин против нового штамма вируса может оказаться ниже, чем против более ранних мутаций. При этом он заявил, что, согласно оценке компании, штамм «омикрон» уже попал в большинство стран мира, у которых в последние полторы недели было прямое авиасообщение со странами Южной Африки, где он был выявлен.

Президент РФ Владимир Путин призвал быть готовыми к любым изменениям коронавируса и подчеркнул необходимость постоянного отслеживания эффективности тестов и вакцин, а также использования чётких алгоритмов для снижения темпов распространения COVID-19.

«Я прошу правительство в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», — заявил Путин, в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».

В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что экспериментальная работа по разработке модифицированной вакцины займёт не более десяти дней.

«Всё остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательства того, что данная вакцина является безопасной и моногенной», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Гинцбурга, процесс одобрения препарата Минздравом может занять около полутора месяцев. Позднее он уточнил, что речь не идёт о разработке новой вакцины от коронавируса.

«Когда новый штамм появляется, мы всегда последовательность синтезируем, вставляем её в аденовирусный вектор и храним в холодильнике. Это только синтезирование, сколько штаммов было, столько мы и делали это», — приводит его слова РИА Новости.

Между тем медики придерживаются мнения, что существующие вакцины будут способны обеспечить защиту от штамма «омикрон». Такую точку зрения, в частности, высказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

«Сейчас учёные, объединившись, понимают, что существующие вакцины тоже уберегут от тяжёлого течения, от летального исхода», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что специалисты ФМБА готовы за несколько дней сделать тест-систему для выявления штамма «омикрон». Она пояснила, что три-четыре дня занимает проектирование, ещё пять дней требуется на создание самой тест-системы.

О выявлении нового штамма с крайне высоким количеством мутаций стало известно 24 ноября. Он получил название B.1.1.529, а затем был обозначен греческой буквой «омикрон». Изначально сообщалось о появлении нового штамма в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Его возникновение стало причиной введения новых ограничений на транспортное сообщение в ряде стран.