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«Не должны появляться в наших водах»: как в Польше решили наказать два судна за участие в «Северном потоке — 2»
27 марта 2021, 21:25 • 128 • В мире
Варшава намерена аннулировать регистрацию двух следующих под польскими флагами судов, которые задействованы в строительстве «Северного потока — 2». Замминистра инфраструктуры страны Гжегож Витковски объяснил это решение «угрозой для экономических интересов» Польши. Эксперты полагают, что заявления Варшавы о вреде для экономики страны продиктованы политическими мотивами и призваны продемонстрировать лояльность США.
© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Власти Польши намерены аннулировать регистрацию двух судов, которые, по их мнению, нарушают санкции в отношении «Северного потока — 2».
Речь идёт о судах Krebs Geo и Krebs Jet, которые зарегистрированы в Морской палате города Гданьска, но принадлежат немецкому судовладельцу.
По словам замминистра инфраструктуры страны Гжегожа Витковск, Варшаву не интересует, что перевозят эти судна и чем они занимаются до тех пор, «пока это не угрожает экономическим интересам страны».
«А эти два судна в последнее время активизировали свою работу по проекту «Северный поток — 2». С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задержать их для проверки», — цитирует замминистра польское информационное агентство PAP.
Напомним, что СП—2 представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы тянутся по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.
Соединённые Штаты и некоторые их союзники, в том числе Польша, систематически выступают против реализации проекта, в том числе Польша. В совместном заявлении 2019 года президенты США и Польши назвали «Северный поток — 2» «угрозой энергетической безопасности» Европы и заявили, что рассматривают способы остановки проекта.Также на russian.rt.com «Давно предупреждали»: почему Украина и Польша призвали Байдена остановить «Северный поток — 2»
Позднее, в 2021 году, главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба написали обращение к американскому президенту Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению «Северного потока — 2».
В их совместном заявлении говорилось, что Россия «использовала одно из самых мощных орудий — зависимость соседей от энергоснабжения, особенно природного газа».
Авторы обращения отметили, что якобы уважают право Германии выражать свою точку зрения относительно газопровода, однако «твёрдо убеждены в том, что такие проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений». Отметим, что Германия неоднократно заявляла о приверженности строительству СП—2.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что Польша занимает позицию «политического противодействия «Северному потоку — 2».
«Польша с самого начала торпедировала этот проект. И вот эти отговорки о том, что он вредит экономике Польши, это довольно абсурдно. Потому что Польше на самом деле с точки зрения экономики этот проект очень выгоден», — сказал Юшков.
По словам эксперта, Польша получает газ из нескольких источников, в том числе через газопровод «Ямал — Европа», который проходит из России через Польшу в Германию, и с помощью приёмного терминала СПГ. По сведениям Юшкова, существует ещё один источник, благодаря которому формально Польша получает газ из Германии. Однако, отмечает Юшков, речь идёт об определённой схеме.
По словам эксперта, в Германию газ приходит по газопроводу «Северный поток — 1». При этом образуются излишки топлива, которые продаются на рынке.
«Эти излишки скупают поляки и оставляют этот газ в Германии для потребителей, которые должны были получить объёмы газа по газопроводу «Ямал — Европа». А сами в реальности этот объём не прокачивают, хотя деньги за это получают и оставляют аналогичные объёмы на границе с белорусами. То есть, чем больше будет приходить газопроводов в Германию, тем больше будет излишков и тем больше подобных операций можно будет провести», — полагает эксперт.
Юшков добавил, что Польша старается продемонстрировать лояльность США и выступает против «Северного потока — 2». Вместе с тем, уверен аналитик, санкции против судов не повлияют на ситуацию.
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта полагает, что позиция Польши заключается в дружбе с Соединёнными Штатами в ущерб отношениям с европейским союзникам.
«Это дискредитация самой Польши в глазах европейцев, потому что там есть желание достроить «Северный поток — 2». Это слишком верное служение «американскому хозяину». И конечно, всё это вызывает сомнения в том, что польская элита, находящаяся у власти, находится в вменяемом состоянии», — заключил эксперт.
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