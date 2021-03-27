«Не должны появляться в наших водах»: как в Польше решили наказать два судна за участие в «Северном потоке — 2»

Варшава намерена аннулировать регистрацию двух следующих под польскими флагами судов, которые задействованы в строительстве «Северного потока — 2». Замминистра инфраструктуры страны Гжегож Витковски объяснил это решение «угрозой для экономических интересов» Польши. Эксперты полагают, что заявления Варшавы о вреде для экономики страны продиктованы политическими мотивами и призваны продемонстрировать лояльность США.

Власти Польши намерены аннулировать регистрацию двух судов, которые, по их мнению, нарушают санкции в отношении «Северного потока — 2».

Речь идёт о судах Krebs Geo и Krebs Jet, которые зарегистрированы в Морской палате города Гданьска, но принадлежат немецкому судовладельцу.

По словам замминистра инфраструктуры страны Гжегожа Витковск, Варшаву не интересует, что перевозят эти судна и чем они занимаются до тех пор, «пока это не угрожает экономическим интересам страны».

«А эти два судна в последнее время активизировали свою работу по проекту «Северный поток — 2». С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задержать их для проверки», — цитирует замминистра польское информационное агентство PAP.

Напомним, что СП—2 представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы тянутся по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Соединённые Штаты и некоторые их союзники, в том числе Польша, систематически выступают против реализации проекта, в том числе Польша. В совместном заявлении 2019 года президенты США и Польши назвали «Северный поток — 2» «угрозой энергетической безопасности» Европы и заявили, что рассматривают способы остановки проекта.

Также на russian.rt.com «Давно предупреждали»: почему Украина и Польша призвали Байдена остановить «Северный поток — 2»

Позднее, в 2021 году, главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба написали обращение к американскому президенту Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению «Северного потока — 2».

В их совместном заявлении говорилось, что Россия «использовала одно из самых мощных орудий — зависимость соседей от энергоснабжения, особенно природного газа».

Авторы обращения отметили, что якобы уважают право Германии выражать свою точку зрения относительно газопровода, однако «твёрдо убеждены в том, что такие проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений». Отметим, что Германия неоднократно заявляла о приверженности строительству СП—2.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что Польша занимает позицию «политического противодействия «Северному потоку — 2».

«Польша с самого начала торпедировала этот проект. И вот эти отговорки о том, что он вредит экономике Польши, это довольно абсурдно. Потому что Польше на самом деле с точки зрения экономики этот проект очень выгоден», — сказал Юшков.

По словам эксперта, Польша получает газ из нескольких источников, в том числе через газопровод «Ямал — Европа», который проходит из России через Польшу в Германию, и с помощью приёмного терминала СПГ. По сведениям Юшкова, существует ещё один источник, благодаря которому формально Польша получает газ из Германии. Однако, отмечает Юшков, речь идёт об определённой схеме.

По словам эксперта, в Германию газ приходит по газопроводу «Северный поток — 1». При этом образуются излишки топлива, которые продаются на рынке.

«Эти излишки скупают поляки и оставляют этот газ в Германии для потребителей, которые должны были получить объёмы газа по газопроводу «Ямал — Европа». А сами в реальности этот объём не прокачивают, хотя деньги за это получают и оставляют аналогичные объёмы на границе с белорусами. То есть, чем больше будет приходить газопроводов в Германию, тем больше будет излишков и тем больше подобных операций можно будет провести», — полагает эксперт.

Юшков добавил, что Польша старается продемонстрировать лояльность США и выступает против «Северного потока — 2». Вместе с тем, уверен аналитик, санкции против судов не повлияют на ситуацию.

«Нынешние санкции против судов не остановят проект. Эти суда не являются активными участниками проекта, трубы они не подвозят, «Фортуну» не тянут. Поляки просто себя лишают определённых денег, потому что флаг государства предполагает определённые отчисления. Поэтому дополнительный удар по себе», — заключил эксперт.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта полагает, что позиция Польши заключается в дружбе с Соединёнными Штатами в ущерб отношениям с европейским союзникам.

«Это дискредитация самой Польши в глазах европейцев, потому что там есть желание достроить «Северный поток — 2». Это слишком верное служение «американскому хозяину». И конечно, всё это вызывает сомнения в том, что польская элита, находящаяся у власти, находится в вменяемом состоянии», — заключил эксперт.