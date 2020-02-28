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«Не должны были находиться в этом районе»: Минобороны РФ раскрыло обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

28 февраля 2020, 13:24  •  101 • В мире
Попавшие под обстрел сирийской армии в идлибской зоне деэскалации турецкие военнослужащие находились в боевых порядках боевиков, сообщили в Минобороны РФ. При этом, согласно переданным Анкарой российской стороне данным, турецких военных в зоне обстрела не было и не должно было быть, отметили в оборонном ведомстве. Вместе с тем российская сторона обеспечила прекращение огня и эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции, как только стало известно об инциденте. Анкара утверждает, что при ударе погибли 33 человека и ещё 36 были ранены. В связи с этим происшествием в пятницу, 28 февраля, в Брюсселе пройдёт экстренное заседание НАТО.
 
AFP © Nazeer AL-KHATIB
 

Попавшие под обстрел сирийской армии военнослужащие Турции находились в провинции Идлиб в боевых порядках террористов, которые атаковали правительственные войска. Об этом сообщили в Минобороны РФ, комментируя обострение ситуации на северо-западе Сирии.

«27 февраля в районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований», — отмечается в пресс-релизе.

По данным оборонного ведомства, в этот день террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»* предприняла попытку крупномасштабного наступления на позиции сирийских правительственных войск в идлибской зоне деэскалации.

Вместе с тем турецких военных не должно было быть в районе населённого пункта Бехун, где произошёл инцидент. Такие данные Анкара передала российскому Центру по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в рамках обмена информацией для предотвращения подобных инцидентов.

«В течение прошедших суток... постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений Вооружённых сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов... Согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооружённых сил в районе населённого пункта Бехун не было и не должно было находиться», — сообщили в Минобороны.

«Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что авиация Воздушно-космических сил России в районе Бехуна не применялась.

Согласно данным турецкой стороны, в результате авиаудара в провинции Идлиб погибли 33 военнослужащих, ещё 36 получили ранения. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на губернатора приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Догана.

#BREAKING Number of martyred Turkish soldiers rises to 33 from Assad regime airstrike in Idlib, Syria

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020

Отмечается, что в Хатай, где расположен турецкий штаб командования тактическими действиями в Идлибе, прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Перед этим он принял участие в совещании по вопросам безопасности, которым руководил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Незадолго до этого турецкая сторона объявила о планах начать консультации с НАТО в связи с этими событиями. Об этом в эфире ТРТ заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Совершённое нападение на Турцию является атакой на НАТО. Мы ожидаем, что будут предприняты определённые шаги для (создания. — RT) бесполётной зоны», — приводит его слова ТАСС. Челик также заявил, что отныне Турция считает всех сирийских военных «вражескими целями».

В ответ на удар по турецким военным в Идлибе Анкара провела атаку на земле и по воздуху. Официальных данных о потерях сирийской стороны пока нет. Вместе с тем незадолго до сообщений об обстреле турецких военных сирийское информагентство SANA сообщило, что силы арабской республики ведут бои с террористами и поддерживаемыми Анкарой группировками в юго-восточной части Идлиба.

На фоне событий в Идлибе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, после чего появилась информация о созыве экстренного заседания альянса. Оно пройдёт 28 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2020

«Он (Столтенберг. — RT) призывает все стороны к деэскалации этой опасной ситуации, чтобы избежать дальнейшего ухудшения тяжёлого гуманитарного кризиса в регионе», — заявила представитель главы альянса Оана Лунгеску.

Свою обеспокоенность на фоне нового обострения в Идлибе также высказал Генсек ООН Антониу Гутерреш. Его пресс-служба опубликовала заявление, в котором руководитель организации призвал прекратить столкновения.

«Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному прекращению огня и выражает особую обеспокоенность в связи с рисками, которые появятся в отношении гражданских лиц в случае эскалации военных действий», — цитирует генсека пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Как указал Гутерреш, единственным решением ситуации является политический процесс.

В свою очередь, представители Госдепартамента США выразили обеспокоенность ситуацией и высказали поддержку Турции как своему союзнику по НАТО.

Кроме того, представители Соединённых Штатов выразили надежду, что на фоне ситуации в Сирии Анкара откажется от российских систем ПВО С-400. На это обстоятельство обратила внимание постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон, которая выразила предположение, что события в Идлибе должны «перевесить» всё, что происходит между Турцией и Россией.

«И я надеюсь, президент Эрдоган увидит, что мы являемся их союзником в прошлом и в будущем, и они должны отказаться от С-400», — цитирует Хатчисон РИА Новости.

Вместе с тем, по её словам, страны НАТО пока не обсуждают задействование пятой статьи Договора о коллективной обороне в связи с обострением между Турцией и Сирией. Напомним, что документ в этой части гласит, что вооружённое нападение на страну-участницу НАТО организация рассматривает как атаку на альянс в целом.

Россия неоднократно указывала на ответственность Турции за текущее обострение ситуации в Идлибе. Так, 27 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что одна из основных причин, по которой ситуация в сирийском Идлибе ухудшилась, — невыполнение условий российско-турецкого меморандума, заключённого в сентябре 2018 года.

Как указала Захарова, 9 января был введён режим прекращения огня, однако, несмотря на это, расположенные в Идлибе террористы продолжили свои атаки, совершив с тех пор свыше 1,8 тыс. обстрелов. Она добавила, что в Анкаре продолжаются российско-турецкие переговоры по ситуации в регионе.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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