«Не должна ускользнуть ни одна деталь»: чиновников проверят на причастность к коррупции после пожара в Кемерове

Следственный комитет проверит сотрудников контролирующих органов на коррупционную составляющую в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня». Такое поручение дал глава СК России Александр Бастрыкин. На оперативном совещании следователи сообщили, что правовая экспертиза подтвердила халатность бывших руководителей ГУ МЧС Кемерова, которых ранее суд заключил под стражу на два месяца. Всего обвиняемыми по делу проходят десять человек.

Правовая экспертиза подтвердила халатность бывшего начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и главы отдела надзора областного МЧС Григория Терентьева, обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом объявлено на оперативном совещании следственной группы.

«Что касается обвиняемых Мамонтова и Терентьева, которые до сих пор не признают свою вину, ссылаясь на нормативные акты МЧС России, следствие получило результаты правовой экспертизы, опровергающие эти доводы. Заключение специалистов подтвердило позицию следствия о том, что обвиняемые допустили халатность при исполнении внутриведомственных актов, регламентирующих порядок и сроки проведения проверки требований пожарной безопасности», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

28 мая Центральный районный суд Кемерова арестовал Мамонтова и Терентьева на два месяца. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 («Халатность») и ч. 4 ст. 160 («Растрата») УК РФ.

Следствие считает, что Мамонтов использовал в личных целях 1,8 млн рублей, выделенных для МЧС. Кроме того, Мамонтова и Терентьева обвиняют в том, что они не провели проверку пожарной безопасности в «Зимней вишне» в установленные сроки.

После предъявленных обвинений Мамонтов подал рапорт об увольнении. 4 июня президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности.

Экс-глава регионального управления МЧС свою вину отрицает. По его словам, в ходе предварительных следствий у него не нашли «ни крупной сумму, ни сбережений». Мамонтов выразил готовность принять участие в очных ставках со свидетелями, давшими показания против него.

«Вы думаете, что виноваты те, кто должен был спасать... Когда мы с вами общались в школе, где находился штаб (ликвидации пожара в ТЦ. — RT), я вам обещал, что буду содействовать следствию: надо разобраться, кто же виновен в данной страшной трагедии. Я своё обещание сдержал и держу», — сказал он.

Александр Мамонтов на заседании Центрального районного суда Кемерова

© Александр Патрин / РИА Новости

На данный момент обвиняемыми по делу о пожаре проходят десять человек. Помимо Мамонтова и Терентьева, это управляющая ТЦ Надежда Судденок, генеральный директор торгового центра Юлия Богданова, начальник инспекции областного Госстройнадзора Танзилия Комкова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин, директор фирмы, обслуживавшей пожарные сигнализации в торговом комплексе, Игорь Полозиненко и монтёр пожарных сигнализаций Александр Никитин. Кроме того, 5 июня суд продлил арест начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина.

Наказание и профилактика

После отчёта следственной группы глава СК России Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки завершить работу специалистов в здании «Зимней вишни». Также он поручил проверить сотрудников контролирующих органов на коррупционную составляющую.

Милонов про Михаила Ефремова: Забрать «заслуженного артиста» и отправить на принудительное лечение от алкоголизма «От внимания следствия не должна ускользнуть ни единая деталь, ни малейшие сведения об обстоятельствах и предпосылках пожара, о которых говорили люди», — подчеркнул Бастрыкин.

Он отметил, что от результатов расследования зависит не только реализация принципа неотвратимости наказания, но и внимание к мерам безопасности и профилактики в этой сфере.

«Наряду с расследованием необходимо максимально полно проанализировать причины трагедии и составить предложения по профилактическим мерам, чтобы посетители подобных центров понимали порядок своих действий в чрезвычайной ситуации», — добавил Бастрыкин.

В мае специалисты МЧС России разработали законопроект, содержащий ряд изменений в правилах проверок торгово-развлекательных центров и других объектов массового пребывания людей.

В частности, документ предлагает проводить проверку зданий целиком, а не эксплуатирующие его отдельные юридические лица. В МЧС отметили, что многие собственники уходят на упрощённые схемы налогообложения и избегают проверок, пользуясь запретом на проверку предприятий малого и среднего бизнеса.

Также предлагается проводить проверки без предварительного уведомления арендаторов помещений не реже одного раза в два года. При этом должностные лица МЧС смогут совершать ежегодные профилактические осмотры зданий. Также документ предусматривает ежеквартальные противопожарные тренировки с участием сотрудником ведомства.

6 июня в МЧС сообщили о закрытии 391 торгового центра после проверок из-за нарушений правил пожарной безопасности. Срок проверок объектов с массовым пребыванием людей продлили до 30 июля, сообщил директор департамента надзорной дельности МЧС России Ринат Еникеев.

«30 июля в правительство будет представлен отчёт о результатах проверок», — цитирует Еникеева ТАСС.