Не дольше 40 минут: Zoom отключает от своей видеосвязи вузы и компании в РФ

Zoom ограничил использование сервиса для российских компаний с госучастием, включая вузы. Из-за этого длительность видеосессий сократилась до 40 минут.

Российским компаниям с госучастием запретили ограничили доступ к программе для организации видеоконференций Zoom. Это сделала американская компания Zoom Video Communications, владеющая мессенджером, следует из сообщения на сайте IT-дирекции "Высшей школы экономики".

Утверждается, что, начиная с 7 апреля, учебное заведение не сможет пользоваться Zoom по корпоративной лицензии. Это означает, что длительность сессий не будет превышать 40 минут.

По имеющейся информации, эта проблема затрагивает все российские организации с государственным участием, в том числе и другие вузы,

- гласит сообщение ВШЭ.

При этом отмечается, что физические лица смогут продолжить пользоваться всем функционалом программы.

Напомним, что видео-мессенджер Zoom набрал большую популярность на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Программу стали использовать компании и образовательные учреждения для проведения встреч, лекций и уроков в удалённом режиме.