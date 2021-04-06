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Не дольше 40 минут: Zoom отключает от своей видеосвязи вузы и компании в РФ

06 апреля 2021, 23:30  •  43 • Политика
Zoom ограничил использование сервиса для российских компаний с госучастием, включая вузы. Из-за этого длительность видеосессий сократилась до 40 минут.
Российским компаниям с госучастием запретили ограничили доступ к программе для организации видеоконференций Zoom. Это сделала американская компания Zoom Video Communications, владеющая мессенджером, следует из сообщения на сайте IT-дирекции "Высшей школы экономики".
Утверждается, что, начиная с 7 апреля, учебное заведение не сможет пользоваться Zoom по корпоративной лицензии. Это означает, что длительность сессий не будет превышать 40 минут.
По имеющейся информации, эта проблема затрагивает все российские организации с государственным участием, в том числе и другие вузы,
- гласит сообщение ВШЭ.
При этом отмечается, что физические лица смогут продолжить пользоваться всем функционалом программы.
Напомним, что видео-мессенджер Zoom набрал большую популярность на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Программу стали использовать компании и образовательные учреждения для проведения встреч, лекций и уроков в удалённом режиме.

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