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Не долларом единым
14 августа 2018, 21:24 • 105 • Карикатуры
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов допустил, что Россия может отказаться от доллара при расчетах за поставки нефти из-за непоследовательной политики США, подрывающей устойчивость этой валюты.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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