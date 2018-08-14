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Не долларом единым

14 августа 2018, 21:24  •  105 • Карикатуры

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов допустил, что Россия может отказаться от доллара при расчетах за поставки нефти из-за непоследовательной политики США, подрывающей устойчивость этой валюты.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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