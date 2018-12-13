Не договорились: Россия и Белоруссия не подписали соглашение о взаимном признании виз

Соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых иностранцам, Россия и Белоруссия согласовывали больше года. Изначально документ собирались принять еще к ЧМ по футболу, чтобы болельщики без лишней визовой волокиты могли перемещаться по всей территории Союзного государства. Но договориться по всем пунктам переговорщики не смогли. В итоге было подписано более «узкое» соглашение, которое распространялось исключительно на иностранных болельщиков. Они могли пересекать границу между Россией и Белоруссией без виз, только по удостоверению личности и документу, который подтверждал, что они едут именно на соревнования. Действие соглашения также распространяется на II Европейские игры под эгидой УЕФА, которые пройдут в Минске в 2019 году.

И вот в четверг в Бресте на заседании Совмина Союзного государства соглашение о взаимном признании виз наконец должно было быть подписано. Но этого опять не произошло.

- Белорусская сторона не успела закончить внутригосударственные процедуры, рассчитываем завершить их в ближайшее время, - заявил журналистам после заседания Совмина премьер Белоруссии Сергей Румас.

- Мы подписали много других важных документов (всего около 30, - Ред.), и только один документ - миграционный - не подписан, потому что еще не готов, но надеемся, что это произойдет, - заметил Медведев.

«РОССИЯ ГОТОВА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ»

На Совмине также обсуждали газовый вопрос, который на прошлой неделе чуть не рассорил Белоруссию и Россию. На заседании Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко в довольно резкой форме упрекнул Владимира Путина в том, что для белорусских потребителей газ стоит 130 долларов за тысячу кубометров, тогда как для российских (в соседней Смоленской области) - 70 долларов. Путин в ответ заметил, что если бы Белоруссия покупала у России газ по рыночной цене, то платила бы под 200 долларов за тысячу кубометров, а не 130 долларов, и предложил продолжить дискуссию о ценах на газ в закрытом режиме. Позже Лукашенко признался, что извинился перед Путиным за то, что в «нехорошей форме» инициировал дискуссию по газу. Россия согласна идти на газовые уступки Белоруссии, но при условии дальнейшей интеграции.

- Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможни, суда, счетной палаты в том порядке, который предусмотрен Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. В этом случае можно проводить и единую налоговую политику, политику в области ценообразования, тарифообразования, - заявил Медведев.

Россия также выступает за отмену роуминга на территории Союзного государства.

«У НАС НАТУРАЛЬНОЕ, У ВАС - С ДОБАВКАМИ»

Пока премьеры двух стран вели переговоры, президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал очередное громкое заявление. На встрече с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым Лукашенко пригрозил уходом белорусских компаний с российского рынка.

- У нас натуральное, а у вас — с добавками. У вас дешевле в силу этого, а у нас дороже, - заявил Лукашенко и потребовал, чтобы у белоруссов на российском рынке была добросовестная конкуренция.

- Раз идет атака в отношении белорусской продукции, поставлена задача диверсифицировать рынки. Если Россия дальше будет проводить такую политику, мы будем уходить на другие рынки, - пригрозил Лукашенко.