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Не доглядели

03 мая 2018, 13:24  •  164 • Карикатуры

Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах на спорных островах, сообщают американские СМИ. В Пекине эти обвинения отвергли.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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