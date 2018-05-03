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Не доглядели
03 мая 2018, 13:24 • 164 • Карикатуры
Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах на спорных островах, сообщают американские СМИ. В Пекине эти обвинения отвергли.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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