Не добомбили: Израиль выпросил у США несколько дней на Газу

Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщает о том, что в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази выпросил ещё несколько дней на операцию в секторе Газа. Не добомбил Израиль несколько военных целей в Газе.

Неназванный израильский чиновник сообщил Axios о том, что во время телефонного звонка госсекретарь США Энтони Блинкен сказал своему израильскому коллеге Габи Ашкенази, что Соединённые Штаты "блокируют французскую инициативу в Совете Безопасности ООН по Газе, но не могут продолжать поддерживать Израиль публично и дипломатически, в основном в ООН".

СМИ отмечает, что этот телефонный звонок был "частью усиливающегося дипломатического давления", целью которого является прекращение огня в секторе Газа. Однако Израиль всё ещё сопротивляется и даже выпросил у США отсрочку ещё на несколько дней.

Габи Ашкенази, как утверждает источник, сообщил Блинкену, что Израилю нужно это время для завершения операции в Газе. В чём именно состоит эта операция, догадаться несложно, тем более что речь, как указывается в публикации, идёт о "нескольких военных целях" в Газе. Израиль же, напомним, вот уже несколько дней упорно бомбит сектор, уничтожая дома, как утверждается, так или иначе связанные с движением ХАМАС и его лидерами. Израильские военные не добомбили выбранные цели, поэтому и выпросили эти "несколько дней".

Весь мир же настойчиво требует прекратить военное обострение между Палестиной и Израилем. Франция распространила в среду проект резолюции Совета Безопасности, призывающий к прекращению огня в Газе. Миссия США блокировала эту резолюцию.