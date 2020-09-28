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Не до разборок: В Кремле указали Еревану и Баку на первоочередной шаг к перемирию

28 сентября 2020, 16:35  •  61 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В том числе представитель Кремля указал Еревану и Баку на первоочередной шаг к перемирию: "Сейчас очень важно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват".
Комментируя эскалацию карабахского конфликта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это - "повод для серьёзнейшего беспокойства", и не только для Москвы, но и для других стран.
Представитель Кремля напомнил, что буквально с первых же часов обострения ситуации глава МИД России Сергей Лавров "был в контакте с коллегами из Еревана и Баку".
В то же время Песков указал обеим сторонам конфликта на первоочередной шаг к перемирию.
"Сейчас очень важно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват", - подчеркнули в Кремле.

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