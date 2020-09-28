Не до разборок: В Кремле указали Еревану и Баку на первоочередной шаг к перемирию

Комментируя эскалацию карабахского конфликта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это - "повод для серьёзнейшего беспокойства", и не только для Москвы, но и для других стран.

Представитель Кремля напомнил, что буквально с первых же часов обострения ситуации глава МИД России Сергей Лавров "был в контакте с коллегами из Еревана и Баку".

В то же время Песков указал обеим сторонам конфликта на первоочередной шаг к перемирию.

"Сейчас очень важно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват", - подчеркнули в Кремле.