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Не до политики!

31 июля 2018, 12:54  •  100 • Карикатуры

НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance заключили соглашение о поставке США шести ракетных двигателей РД-180 в 2020 году. Два года назад конгресс ввел запрет на использование российского оборудования, но затем отменил его: стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет американцы не создадут.

© Виталий Подвицкий

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