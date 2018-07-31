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Не до политики!
31 июля 2018, 12:54 • 100 • Карикатуры
НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance заключили соглашение о поставке США шести ракетных двигателей РД-180 в 2020 году. Два года назад конгресс ввел запрет на использование российского оборудования, но затем отменил его: стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет американцы не создадут.
© Виталий Подвицкий
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