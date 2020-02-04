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«Не для того, чтобы продлить свои полномочия»: Путин рассказал о предложенных им поправках к Конституции

04 февраля 2020, 23:24  •  67 • В России
Владимир Путин рассказал, что предложил поправки к Конституции для выстраивания единой системы власти, а не для продления своих полномочий. Как пояснил глава государства, изменения в основной документ «продиктованы жизнью» и обусловлены тем, что «некоторые вещи не работают так, как должны работать».
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

Поправки к Конституции РФ нужны не для продления полномочий главы государства, а для формирования единой системы власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Как пояснил глава государства в ходе встречи с представителями общественности в Череповце, в текущей редакции основного закона муниципалитеты не связаны напрямую с государством. Как выразился Путин, нужно сформировать единую систему власти, «чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу».

«А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны определённым образом со страной и её интересами. То же самое и во многих других областях. И поэтому я это предложил. Но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — отметил президент.

По его словам, предложенные изменения в основной закон «продиктованы жизнью» и обусловлены тем, что «некоторые вещи не работают так, как должны работать». Глава государства отметил, что голосование — «высшая форма демократии, по сути, это волеизъявление граждан страны».

«Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», — пояснил Путин.

  • Путин: поправки к Конституции РФ нужны не для продления полномочий президента

В дополнение к этому президент обратил внимание на сроки, которые потребуются для рассмотрения поправок к Конституции. По словам главы государства, речь идёт примерно о трёх месяцах.

«В среднем работа от заявки до окончания полного цикла, работа над поправками шла примерно от полутора до четырёх с половиной месяцев. Вот если весь цикл работы над этим законом о поправках будет завершён так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца, то есть мы тогда уложимся в ту практику, которая сложилась по принятию поправок. Я надеюсь, что так и будет», — сказал президент.

Глава государства также выразил надежду, что весь процесс утверждения поправок будет проведён в «здравые сроки».

Напомним, 15 января Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого обозначил ряд предложений по поправкам к Конституции. Меры, о которых говорил глава государства, направлены на усиление роли парламента, закрепление статуса Госсовета и повышение социальных гарантий. 20 января документ внесли на рассмотрение Госдумы.

В него вошло положение о запрете для президента России занимать эту должность более двух сроков, а также параграфы о порядке назначения премьер-министра и других членов правительства президентом после утверждения их кандидатур Госдумой.

Президент подчеркнул, что в соответствии с новыми предложениями парламент фактически в окончательном виде утверждает кандидатуры заместителя председателя правительства и федеральных министров, и глава государства в этом случае не имеет права их отклонить.

В сфере социальных обязательств государства в проект вошли пункты о фиксации минимального размера оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, а также положение об обязательной индексации пенсий и других социальных выплат.

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Кроме того, в документе предусмотрены новые требования к ряду чиновников, запрещающие им работать при наличии гражданства иностранного государства, вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.

Как рассказал 4 февраля глава думского комитета по госстроительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон Павел Крашенинников, к настоящему времени в комитет поступило 89 поправок к проекту о редактировании Конституции.

«У нас действительно достаточно большой объём. Вот на данную минуту 89 поправок официально внесено в комитет. Поправки самые разные, в разные главы», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что в рабочей группе идёт активная дискуссия и обсуждается свыше 300 предложений. В связи с большим количеством предложений срок подачи поправок продлён до 14 февраля.

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