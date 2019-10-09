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Не для слабонервных: На Украине памятник Ленину переделали в Порошенко

09 октября 2019, 16:54  •  162 • В России

В шутку учудить такое невозможно. Никакого чувства юмора не хватит. А вот всерьез, фанатично — это сегодня на Украине легко.

Стояла на базе отдыха у берега Днепра в Запорожье скульптура Ленина. Никого не трогала. Но грянул Майдан, декоммунизация. В общем, времена смутные, по всей Украине снесли 1,3 тысячи памятников Ленину. Запорожскому — так просто оторвали голову.

И Ильич стал мстить. Начали люди, натыкаясь по вечерам на его обезглавленную фигуру, кричать и бежать до самого Днепра. База отдыха превращалась в базу ужаса.

На Украине памятник Ленину переделали в Порошенко. Фото: actual.today

И вот перегиб декоммунизации исправили. К туловищу Ленина приладили голову … Петра Порошенко! Жилетку Ильича раскрасили под вышиванку, а на лацкане намалевали трезубец.

Будут ли теперь люди бежать от такого внезапного памятника к Днепру? Очень даже вероятно. Представьте — гуляете вы себе, думку гадаете, а тут перед вами - грустный Петр Алексеевич в полный рост. Ой!

Самое интересное, что Запорожье — родина Владимира Зеленского. Но он-то монетизировал шутку в политику. А его земляки — политику в трагикомедию.

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