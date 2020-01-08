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Не для прессы: Путин и Эрдоган экстренно изменили формат встречи. Источники говорят о повестке

08 января 2020, 21:24  •  27 • Политика
Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган изменили формат встречи и не стали делать никаких публичных заявлений. Источники, говоря о повестке, отмечают, что решение о смене формата было экстренным. Пока ясно лишь: все, что происходит между Путиным и Эрдоганом прямо сейчас - не для прессы.
В Стамбуле начались переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В плане - обсуждение двустороннего сотрудничества, а также обстановки в регионе. В том числе, переговоры должны коснуться ситуации в Сирии и Ливии, а также отношений США и Ирана в свете обострения их взаимоотношений.
Беседа президентов проходит в конгресс-центре "Халич". Эрдоган встретил Путина, после чего лидеры прошли к зал переговоров на второй этаж. По всей видимости, участвовать во встрече будут и профильные министры со стороны России и Турции.
Между тем, как пишут авторы канала "Вы слушали "Маяк", "Путин и Эрдоган изменили формат встречи".
"Она (встреча. - Ред.) проходит в закрытом режиме. Не было даже публичных вступительных слов. На беседу протокол выделил 1 час 30 минут. Но когда на Востоке всё пришло в движение, то кто будет слушать протокол".
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале пишет, что "Путин и Эрдоган в Стамбуле обсуждают ситуацию, сложившуюся в регионе после атаки Ираном американских баз".

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