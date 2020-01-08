Не для прессы: Путин и Эрдоган экстренно изменили формат встречи. Источники говорят о повестке

В Стамбуле начались переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В плане - обсуждение двустороннего сотрудничества, а также обстановки в регионе. В том числе, переговоры должны коснуться ситуации в Сирии и Ливии, а также отношений США и Ирана в свете обострения их взаимоотношений.

Беседа президентов проходит в конгресс-центре "Халич". Эрдоган встретил Путина, после чего лидеры прошли к зал переговоров на второй этаж. По всей видимости, участвовать во встрече будут и профильные министры со стороны России и Турции.

Между тем, как пишут авторы канала "Вы слушали "Маяк", "Путин и Эрдоган изменили формат встречи".

"Она (встреча. - Ред.) проходит в закрытом режиме. Не было даже публичных вступительных слов. На беседу протокол выделил 1 час 30 минут. Но когда на Востоке всё пришло в движение, то кто будет слушать протокол".

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале пишет, что "Путин и Эрдоган в Стамбуле обсуждают ситуацию, сложившуюся в регионе после атаки Ираном американских баз".