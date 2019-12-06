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Не для Киева, а для Европы: "Газпром" перечислит Украине $2,1 млрд и исправит ошибки "Нафтогаза" - источник

06 декабря 2019, 20:24  •  166 • Политика
Российская компания "Газпром", как сообщил источник, перечислит Украине $2,1 млрд и тем самым исправит ошибки "Нафтогаза". Ранее глава "Нафтогаза" заявил, что деньги уже получены, а это неверно. Тем не менее принципиальное решение принято, и оно не для Киева, а для Европы.
Глава "Нафтогаза" Украины Андрей Коболев заявил, что с российского "Газпрома" удалось взыскать $2,1 миллиарда. Это 45 процентов компенсации, присуждённой украинской компании в феврале 2018 года.
Если верить заявлению Коболева, сумма уже "отражена в отчётности", с неё уплачены "налоги и дивиденды". Кроме того, она "почти полностью попала в бюджет Украины". Заявление спикер сделал в интервью Liga.net.
Источник Царьграда, близкий к администрации, подтверждает: действительно, "Газпром" готов перечислить украинским партнёрам $2,1 миллиарда. Однако Андрей Коболев, говоря, что сумма уже поступила, ошибается. Кроме того, собеседник подчеркнул, что перечисление - это своего рода жест доброй воли, адресованный Европе.
"Решение принято не из-за позиции Киева по каким-то вопросам, а поскольку "Газпром", как честный поставщик, не хочет доставлять неудобства европейским потребителям", - пояснил источник редакции.

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