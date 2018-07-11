Не держите нас за дураков! • 295 • Аналитика



Загнулся, правда, проект Ильи — в связи с полным отсутствием к нему внимания.



Теперь член Общественной палаты И. Ремесло рассказывает всему миру, кто стоит за повышенным вниманием к пенсионной проблеме в России.





Оказывается, во всем виноваты… украинцы!



Нет, когда тебе на что-то открывают глаза, – это здорово. Когда рассказывают что-то новое, показывают, объясняют. Информация (правильно состряпанная и поданная) может сделать человека умнее. А может, наоборот, привести к окончательной деградации и мычанию. Ну, или, как вариант – лайкованию в соцсетях.



«Юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло показывает, как украинцы разжигают в сети протест против пенсионной реформы в России».



Юрист. То есть подразумевается, что знает законы. Хорошо. Член Общественной палаты — тоже ничего, хоть эта говорильня и бесполезна, по большому счету. Но закон-то у нас что? Да, то самое дышло, куда надо, туда его и повернут.



Избран Илья Борисович в Общественную палату от некоммерческой организации «Общественная организация по содействию совершенствования правовой культуры и защите интересов юридического сообщества «Ассоциация юристов Санкт – Петербурга».



Тоже славно. Точно юрист и законник. Более того, борец с коррупцией! Дважды лауреат премии ОНФ «Правда и справедливость»! Автор множества расследований в отношении внесистемной оппозиции и коррупции, в том числе в отношении Фонда борьбы с коррупцией, телеканала «Дождь», Анатолия Чубайса, мэрии Москвы.



И вот сразу стало скучно почему-то.



То ли потому что ОНФ, то ли потому что боролся с Чубайсом. Хотя, как можно будучи членом ОНФ, созданного Путиным, бороться против Чубайса, который является одним из команды Путина?



Очередная пчела против меда…



Дальше цитирую вышеприведенную статью и комментирую не с юридической, а с гражданской точки зрения.



«К законопроекту о пенсионной реформе справедливо возникает множество вопросов у тех, кого он напрямую касается – граждан России трудоспособного возраста. Однако если внимательно следить за происходящим в соцсетях, то можно обнаружить, что наиболее активно агитируют против законопроекта "недовольные" из числа тех, кто обязан появлению мема «крымчанка, дочь офицера».



Нет, Илья Борисович, вот тут вы не правы. Да, на Украине, конечно, это по разряду перемоги все проходит. Надо же, такой шанс дать на порезвиться! Столько времени мы украинских топтали, рассказывая, как недолго им жить осталось в/на Украине (в том числе и вы объясняли, да), что теперь, когда мы всей толпой рванули к евроценностям по украинским же следам, грех хохлам за бандуры не взяться.



«В пропагандистской кампании оказались задействованы очень многие украинские аккаунты в соцсетях с сотнями тысяч читателей».



А что, у нас как-то иначе? А у нас задействовали от утюгов и кофемолок до медийных личностей, не то что не запятнавших себя трудом, тяжелее бокала отродясь не поднимавших ничего.



Да, и у нас задействованы тысячи российских аккаунтов в соцсетях с миллионами дураков на них. И что? Да нормально это. У соседа дача горит, мелочь, а все ж приятно.



«Популярный аккаунт украинских эмигрантов из Канады пытается глумиться над российскими пенсионерами»:







Ну, циферки-то не бог весть какие в просмотрах… Совершенно никакущие! Ну и касаемо глумления пара слов имеется.



Знаете, вот не фотографы, снимающие все это в разных частях света, в том числе и в оплоте демократии, глумятся над людьми. И не блоггеры и журналисты, публикующие эти фото и обсуждающие.



Виноваты в первую очередь власти тех государств, где граждане были вынуждены копаться в помойках.















Да, у нас это было в недалеком прошлом. Да, у нас это еще по-видимому, будет. В недалеком будущем.



Илья Борисович, так кто глумится-то над людьми? А не те ли, кто за бизнес-ланчик в белокаменной отдает столько, сколько другие в месяц получают на житье-бытье? Нет? Все эти часики, яхточки, машинки… Детки на ПМЖ в Европах…



Это с одной стороны. А с другой – прекрасно и красиво организованный грабеж под видом долгой жизни, налогов, сборов, пошлин, поборов…



Так кто глумится?







Да, возможно – украинский продажный тролль-провокатор. А, собственно, другой вопрос: в чем неправда? Разве это «Тетя Роза» хоть в чем-то соврала? Ну ведь кинулись по всем каналам рассказывать, как это здорово – работать после 60! Это ж какое омоложение организму и все прочее.



И, повторюсь, больше всех орут те, кто не работал, не работает и работать не будет.



Осталось, пожалуй, просто начать за смерть агитировать. Дескать, отработал, умер, а там в раю все тебе положенное получишь. Хотя стоп, Гундяев этим уже занимается, ошибочка, пожалуй, вышла.



Тем не менее. Стоит отдавать себе отчет в том, кто есть кто. И далеко не всегда тот, кто говорит правду, – обязательно враг, и наоборот. Зачем лидеры Израиля и Палестины летят к Путину перед Трампом



«В YouTube боты массово спамили под популярными роликами с призывами подписывать петицию против поднятия пенсионного возраста, при этом используя буквы из украинской раскладки клавиатуры – i и є».



Хорошо, согласен, спамили. Зачем, понятно, здесь чисто спортивный интерес – отыграться. Вопрос совершенно в другом. Говоря спортивным языком, не оставь мы ворота пустыми, туда бы плюха не влетела.



Можно сегодня очень долго рассуждать о том, какие негодяи сидят в Украине и гадят нам под забор в Интернете. Можно очень долго приводить доказательства того, что мемы сочиняли украинцы и картинки рисовали они же.



К сожалению, нельзя сделать одного.



Нельзя обвинить в происходящем Госдеп США и Украину. Вот хоть тресни, а никак. Не при делах они. Но позволю еще процитировать Илью Борисовича.



«Пенсионная реформа – это серьезная болевая точка во внутренней политике России. Мы наглядно убедились: как и ранее, враждебные России силы будут использовать в своих целях любые внутренние проблемы нашей страны».



Наверное, будет выглядеть странно, но – соглашусь! С каждым словом! Действительно, у нас есть враги, которые конечно же с удовольствием будут использовать любые внутренние проблемы в стране.



Простите, но это ли не повод их попросту не создавать?



Мало денег на хотелки типа ЧМ по пузырепинанию? Простите, а почему мы? Кто проводил референдум, кто спросил: а нужен вообще этот чемпионат? Решили проводить – ваши проблемы, господа!



А на деле – наши. Отсюда и вал антинародных решений, отсюда теперь необходимость разъяснять «всем миром», что поднятие пенсионного возраста – это исключительно нам во благо.



Нет, кому-то типа Киселева, может, и во благо. Хотя его внешность скоро в кадр влезать перестанет. Осторожней надо благами захлебываться, вообще-то.



«Нам всем следует с большой осторожностью воспринимать ярую антигосударственную пропаганду, внимательнее присмотреться к фигурам "недовольных", иначе протесты против пенсионной реформы превратятся из цели в средство, направленное против всех россиян». Пенсионный фронт России



Браво! Брависсимо! На бис!!!



Экая мерзость, однако…



Будем бдительны. За каждым выступлением против правительства нашего президента может таиться злобный враг из Украины, мечтающий… Ну, мечтающий о чем-то злокозненном.



Будем внимательны к тем, кто призывает выйти на митинги. Это однозначно ставленники Госдепа! Это изменники! Это предатели!!!



Но это шедевр, конечно, от Ильи Борисовича. Протесты против пенсионной реформы превратятся из цели в средство, направленное против всех россиян!



А что, эта пенсионная грабительская псевдореформа – она за россиян? Она для россиян?



Странно, но россияне почему-то в голос говорят, что «реформа» против них. И они не хотят такой «заботы».



Всё только начинается…



Источник цитат. Набрел на довольно показательную и познавательную статью «"Я сама дочь пенсiонера!": как украинцы агитируют против пенсионной реформы в России». Автор – Илья Ремесло, юрист и в интернете личность известная. Раньше, по крайней мере, у него был свой авторский проект «Закон и порядок», в котором он рассказывал всем с юридической точки зрения, чем плох Навальный и почему загнется Украина.Загнулся, правда, проект Ильи — в связи с полным отсутствием к нему внимания.Теперь член Общественной палаты И. Ремесло рассказывает всему миру, кто стоит за повышенным вниманием к пенсионной проблеме в России.Оказывается, во всем виноваты… украинцы!Нет, когда тебе на что-то открывают глаза, – это здорово. Когда рассказывают что-то новое, показывают, объясняют. Информация (правильно состряпанная и поданная) может сделать человека умнее. А может, наоборот, привести к окончательной деградации и мычанию. Ну, или, как вариант – лайкованию в соцсетях.Юрист. То есть подразумевается, что знает законы. Хорошо. Член Общественной палаты — тоже ничего, хоть эта говорильня и бесполезна, по большому счету. Но закон-то у нас что? Да, то самое дышло, куда надо, туда его и повернут.Избран Илья Борисович в Общественную палату от некоммерческой организации «Общественная организация по содействию совершенствования правовой культуры и защите интересов юридического сообщества «Ассоциация юристов Санкт – Петербурга».Тоже славно. Точно юрист и законник. Более того, борец с коррупцией! Дважды лауреат премии ОНФ «Правда и справедливость»! Автор множества расследований в отношении внесистемной оппозиции и коррупции, в том числе в отношении Фонда борьбы с коррупцией, телеканала «Дождь», Анатолия Чубайса, мэрии Москвы.И вот сразу стало скучно почему-то.То ли потому что ОНФ, то ли потому что боролся с Чубайсом. Хотя, как можно будучи членом ОНФ, созданного Путиным, бороться против Чубайса, который является одним из команды Путина?Очередная пчела против меда…Дальше цитирую вышеприведенную статью и комментирую не с юридической, а с гражданской точки зрения.Нет, Илья Борисович, вот тут вы не правы. Да, на Украине, конечно, это по разряду перемоги все проходит. Надо же, такой шанс дать на порезвиться! Столько времени мы украинских топтали, рассказывая, как недолго им жить осталось в/на Украине (в том числе и вы объясняли, да), что теперь, когда мы всей толпой рванули к евроценностям по украинским же следам, грех хохлам за бандуры не взяться.А что, у нас как-то иначе? А у нас задействовали от утюгов и кофемолок до медийных личностей, не то что не запятнавших себя трудом, тяжелее бокала отродясь не поднимавших ничего.Да, и у нас задействованы тысячи российских аккаунтов в соцсетях с миллионами дураков на них. И что? Да нормально это. У соседа дача горит, мелочь, а все ж приятно.Ну, циферки-то не бог весть какие в просмотрах… Совершенно никакущие! Ну и касаемо глумления пара слов имеется.Знаете, вот не фотографы, снимающие все это в разных частях света, в том числе и в оплоте демократии, глумятся над людьми. И не блоггеры и журналисты, публикующие эти фото и обсуждающие.Виноваты в первую очередь власти тех государств, где граждане были вынуждены копаться в помойках.Да, у нас это было в недалеком прошлом. Да, у нас это еще по-видимому, будет. В недалеком будущем.Илья Борисович, так кто глумится-то над людьми? А не те ли, кто за бизнес-ланчик в белокаменной отдает столько, сколько другие в месяц получают на житье-бытье? Нет? Все эти часики, яхточки, машинки… Детки на ПМЖ в Европах…Это с одной стороны. А с другой – прекрасно и красиво организованный грабеж под видом долгой жизни, налогов, сборов, пошлин, поборов…Так кто глумится?Да, возможно – украинский продажный тролль-провокатор. А, собственно, другой вопрос: в чем неправда? Разве это «Тетя Роза» хоть в чем-то соврала? Ну ведь кинулись по всем каналам рассказывать, как это здорово – работать после 60! Это ж какое омоложение организму и все прочее.И, повторюсь, больше всех орут те, кто не работал, не работает и работать не будет.Осталось, пожалуй, просто начать за смерть агитировать. Дескать, отработал, умер, а там в раю все тебе положенное получишь. Хотя стоп, Гундяев этим уже занимается, ошибочка, пожалуй, вышла.Тем не менее. Стоит отдавать себе отчет в том, кто есть кто. И далеко не всегда тот, кто говорит правду, – обязательно враг, и наоборот.Хорошо, согласен, спамили. Зачем, понятно, здесь чисто спортивный интерес – отыграться. Вопрос совершенно в другом. Говоря спортивным языком, не оставь мы ворота пустыми, туда бы плюха не влетела.Можно сегодня очень долго рассуждать о том, какие негодяи сидят в Украине и гадят нам под забор в Интернете. Можно очень долго приводить доказательства того, что мемы сочиняли украинцы и картинки рисовали они же.К сожалению, нельзя сделать одного.Нельзя обвинить в происходящем Госдеп США и Украину. Вот хоть тресни, а никак. Не при делах они. Но позволю еще процитировать Илью Борисовича.Наверное, будет выглядеть странно, но – соглашусь! С каждым словом! Действительно, у нас есть враги, которые конечно же с удовольствием будут использовать любые внутренние проблемы в стране.Простите, но это ли не повод их попросту не создавать?Мало денег на хотелки типа ЧМ по пузырепинанию? Простите, а почему мы? Кто проводил референдум, кто спросил: а нужен вообще этот чемпионат? Решили проводить – ваши проблемы, господа!А на деле – наши. Отсюда и вал антинародных решений, отсюда теперь необходимость разъяснять «всем миром», что поднятие пенсионного возраста – это исключительно нам во благо.Нет, кому-то типа Киселева, может, и во благо. Хотя его внешность скоро в кадр влезать перестанет. Осторожней надо благами захлебываться, вообще-то.Браво! Брависсимо! На бис!!!Экая мерзость, однако…Будем бдительны. За каждым выступлением против правительства нашего президента может таиться злобный враг из Украины, мечтающий… Ну, мечтающий о чем-то злокозненном.Будем внимательны к тем, кто призывает выйти на митинги. Это однозначно ставленники Госдепа! Это изменники! Это предатели!!!Но это шедевр, конечно, от Ильи Борисовича. Протесты против пенсионной реформы превратятся из цели в средство, направленное против всех россиян!А что, эта пенсионная грабительская псевдореформа – она за россиян? Она для россиян?Странно, но россияне почему-то в голос говорят, что «реформа» против них. И они не хотят такой «заботы».Всё только начинается… Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 295 Источник Похожие новости Делимитация арктического шельфа: международно-правовой и политический аспекты Битва за Победу Прощай, Украина!

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