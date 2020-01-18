"Не деревянная – живая". Почему глава Эстонии "взгрустнула" по России

Автор фельетона Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила публично погрустить, ей как действующему политику это необходимо время от времени делать. Публично веселиться, делать глупости и печалиться, дабы народ смотрел на нее снизу вверх и радовался, восклицая: "Не деревянная Керсти – живая!".

Грусть вылилась в слова: "Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так". Логику построения этого умозаключения обсуждать не будем, так как она столь замысловата, что требует обсуждения на ученом совете Тартуского университета – вместилища так называемого "эстонского духа". Скорее всего, именно это инфернальное нечто и нашептывает госпоже президенту некие ее мысли, но это тема для совсем иного рассказа.

А вот саму Керсти Кальюлайд хочется спросить: "А с какой стати Вы решили, что народ Эстонии в 90-е годы минувшего века только и думал, что о демократии в России?". Конечно, пусть она там расцветает, развивается и двигается по дороге эволюции общества, не встречая на своем пути серьезных потрясений. Но населяющих Эстонию людей, вне зависимости от их национальности, интересовало и интересует развитие этого процесса на территории их республики.

А тут с этим совсем не так благополучно, как это пытаются изобразить местные политики и чиновники. На самом начальном этапе возникновения независимой Эстонии было сделано все, чтобы лишить права голоса, а значит и права влиять на формирование основ внутренней и внешней политики государства, более 40 процентов населения. Примат коренной национальности устанавливался столь жестко и грубо, что в первые годы существования так называемой "демократичной и независимой" Эстонии русскоязычное население старалось не разговаривать в публичных местах по-русски, опасаясь негативной реакции окружающих.

С первых дней создания "демократичной" государственности был взят курс на ликвидацию обучения на русском языке, который последовательно претворяется в жизнь. Одним из самых ярых приверженцев этого подхода к образованию является госпожа Кальюлайд, неоднократно сетовавшая, что процесс эстонизации школы движется слишком медленно.

События "бронзовой ночи" в 2007 году, когда сторонники сохранения памятника Солдату-освободителю в центре Таллина были буквально раздавлены репрессиями, вероятно, также стоит считать ярким проявлением демократии. То, что в министерствах и ведомствах страны насчитывается не более четырех процентов чиновников-неэстонцев, также должно укрепить нас в мысли о том, что Эстония – великая демократическая держава, имеющая право объяснять своему великому соседу, как эту самую демократию строить.

Наверное, госпоже президенту Эстонской республики стоит взять в руки книгу русских пословиц и поговорок, перелистать ее и найти одну весьма точную и подходящую к случаю: "На зеркало неча пенять, коли рожа крива".