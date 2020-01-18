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"Не деревянная – живая". Почему глава Эстонии "взгрустнула" по России

18 января 2020, 18:39  •  141 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Автор фельетона Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила публично погрустить, ей как действующему политику это необходимо время от времени делать. Публично веселиться, делать глупости и печалиться, дабы народ смотрел на нее снизу вверх и радовался, восклицая: "Не деревянная Керсти – живая!".
Грусть вылилась в слова: "Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так". Логику построения этого умозаключения обсуждать не будем, так как она столь замысловата, что требует обсуждения на ученом совете Тартуского университета – вместилища так называемого "эстонского духа". Скорее всего, именно это инфернальное нечто и нашептывает госпоже президенту некие ее мысли, но это тема для совсем иного рассказа.
А вот саму Керсти Кальюлайд хочется спросить: "А с какой стати Вы решили, что народ Эстонии в 90-е годы минувшего века только и думал, что о демократии в России?". Конечно, пусть она там расцветает, развивается и двигается по дороге эволюции общества, не встречая на своем пути серьезных потрясений. Но населяющих Эстонию людей, вне зависимости от их национальности, интересовало и интересует развитие этого процесса на территории их республики.
А тут с этим совсем не так благополучно, как это пытаются изобразить местные политики и чиновники. На самом начальном этапе возникновения независимой Эстонии было сделано все, чтобы лишить права голоса, а значит и права влиять на формирование основ внутренней и внешней политики государства, более 40 процентов населения. Примат коренной национальности устанавливался столь жестко и грубо, что в первые годы существования так называемой "демократичной и независимой" Эстонии русскоязычное население старалось не разговаривать в публичных местах по-русски, опасаясь негативной реакции окружающих.
С первых дней создания "демократичной" государственности был взят курс на ликвидацию обучения на русском языке, который последовательно претворяется в жизнь. Одним из самых ярых приверженцев этого подхода к образованию является госпожа Кальюлайд, неоднократно сетовавшая, что процесс эстонизации школы движется слишком медленно.
События "бронзовой ночи" в 2007 году, когда сторонники сохранения памятника Солдату-освободителю в центре Таллина были буквально раздавлены репрессиями, вероятно, также стоит считать ярким проявлением демократии. То, что в министерствах и ведомствах страны насчитывается не более четырех процентов чиновников-неэстонцев, также должно укрепить нас в мысли о том, что Эстония – великая демократическая держава, имеющая право объяснять своему великому соседу, как эту самую демократию строить.
Наверное, госпоже президенту Эстонской республики стоит взять в руки книгу русских пословиц и поговорок, перелистать ее и найти одну весьма точную и подходящую к случаю: "На зеркало неча пенять, коли рожа крива".
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