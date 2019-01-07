Не дело расследуется, а "огород городится": Клинцевич назвал цель вброса о деле Скрипалей

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал "полным бредом" новые публикации британских СМИ по отравлению в Солсбери. Более того, Клинцевич назвал цель вброса о деле Скрипалей. В его понимании, сейчас не дело расследуется, а "огород городится".

Отметим, что ранее британский таблоид Telegraph выпустил очередную публикацию по инциденту в Солсбери. Газета заявила, что власти Соединенного Королевства установили новые детали плана "по попытке убийства Сергея Скрипаля".

Сделано это было со ссылкой на якобы информированные источники издания. Как всегда в таких случаях они, впрочем, решили остаться анонимными.

В частности, СМИ заявили, что британские власти выявили всех участников покушения на жизнь перебежчика и его дочери Юлии Скрипаль. Поскольку вся цепочка мнимых участников данной "операции" якобы была раскрыта и установлена, настаивает Telegraph, российскому ГРУ потребуются десятилетия для того, чтобы восстановить свою агентурную сеть в Великобритании.

"Полный бред. И то, что касается так называемого дела Скрипаля, и всего остального", - прокомментировал данное заявление Клинцевич.

К этому сенатор добавил, что российская сторона "уже тысячу раз" просила Лондон предоставить хоть какие-то доказательства ее причастности к инциденту в Солсбери. До сих пор этого сделано не было.

"...в ответ ни одного факта, а только облыжные обвинения", - резюмировал Франц Клинцевич. К этому он добавил: "Судя по всему, этот огород городится с одной целью: создать какую-то правдоподобность делу Скрипаля".

Свой комментарий сенатор предоставил РИА Новости.