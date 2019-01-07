Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Израиль нанес удар по сектору Газа из-за запуска воздушных шаров
"Православные хотят проводить свои праздники достойно": Мэр Таллина пр...
Украина превратилась в «черную дыру» для США
«Для укрепления отношений с союзниками по НАТО»: десантный корабль ВМС США напра...
Главная / Политика

Не дело расследуется, а "огород городится": Клинцевич назвал цель вброса о деле Скрипалей

07 января 2019, 03:24  •  61 • Политика
Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал "полным бредом" новые публикации британских СМИ по отравлению в Солсбери. Более того, Клинцевич назвал цель вброса о деле Скрипалей. В его понимании, сейчас не дело расследуется, а "огород городится".
Отметим, что ранее британский таблоид Telegraph выпустил очередную публикацию по инциденту в Солсбери. Газета заявила, что власти Соединенного Королевства установили новые детали плана "по попытке убийства Сергея Скрипаля".
Сделано это было со ссылкой на якобы информированные источники издания. Как всегда в таких случаях они, впрочем, решили остаться анонимными.
В частности, СМИ заявили, что британские власти выявили всех участников покушения на жизнь перебежчика и его дочери Юлии Скрипаль. Поскольку вся цепочка мнимых участников данной "операции" якобы была раскрыта и установлена, настаивает Telegraph, российскому ГРУ потребуются десятилетия для того, чтобы восстановить свою агентурную сеть в Великобритании.
"Полный бред. И то, что касается так называемого дела Скрипаля, и всего остального", - прокомментировал данное заявление Клинцевич.
К этому сенатор добавил, что российская сторона "уже тысячу раз" просила Лондон предоставить хоть какие-то доказательства ее причастности к инциденту в Солсбери. До сих пор этого сделано не было.
"...в ответ ни одного факта, а только облыжные обвинения", - резюмировал Франц Клинцевич. К этому он добавил: "Судя по всему, этот огород городится с одной целью: создать какую-то правдоподобность делу Скрипаля".
Свой комментарий сенатор предоставил РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

61
Источник
Похожие новости
07 января 2019, 00:09
В "Гражданских самолетах Сухого" ждут ответа от США по поставкам авиалайнеров в Иран
07 января 2019, 03:24
"Порезался, как любой может": Песков объяснил, почему у Путина перевязан палец
06 января 2019, 17:39
Вместо 30 сребреников: Коротченко о шоколадном подарке Порошенко для патриарха Варфоломея
07 января 2019, 00:09
"Я никогда не говорил, что это будет быстро": Трамп не стал называть дату ухода США из Сирии
07 января 2019, 00:09
"Правый сектор" готовится к атаке на Украинскую Церковь
06 января 2019, 14:09
"Не слишком хорошая идея": Глава NASA отменил визит Рогозина в США под давлением сенаторов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
05 января 2019, 15:24
"Это фиаско, братан": Хакеры опубликовали документы, доказывающие обман в деле Скрипалей
04 января 2019, 16:39
"Почему Россию лучше не трогать": Новейшее оружие в одном видео Минобороны
06 января 2019, 00:54
«Своевременный и адекватный ответ»: как Россия укрепляет свою противовоздушную оборону
31 декабря 2018, 08:39
"Чемпионат в Саудовской Аравии - позор, за Крым - стыдно": российский чемпион мира по шахматам после победы
04 января 2019, 10:09
"Гигантский сом" заставил десятки тысяч людей в Таиланде покинуть свои дома
31 декабря 2018, 08:39
В Financial Times написали о "больших потерях русских" в войне с Украиной
04 января 2019, 16:39
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.