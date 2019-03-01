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«Не делать революцию, а помогать людям»: Мария Баронова о работе проекта RT «Дальше действовать будем мы»

01 марта 2019, 18:39  •  67 • В России
Правозащитник Мария Баронова присоединилась к команде RT. В качестве шеф-редактора русской редакции телеканала она будет отвечать за новый благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы» (ДДБМ). Что это за проект, чем он отличается от фондов и как будет развиваться — рассказывает сама Мария Баронова.
 
© Facebook / РИА Новости
 

Всем привет, это Баронова! После вчерашней новости о моём присоединении к команде RT в ноосферу поступило много увлекательных комментариев. Большинство комментаторов мне переубедить не удастся, но сейчас немного некогда, потому перейду к взаимным оскорблениям когда-нибудь потом.

Однако были и абсолютно вменяемые вопросы по поводу сути и смысла самого проекта. Суммировать их можно в этом посте Мити Алешковского, создателя медиапортала «Такие дела» и его фонда «Нужна помощь».

«Сразу так и хочется спросить: а откуда у этих журналистов и продюсеров медицинские, социальные и прочие компетенции для проверки? ... Будут ли они собирать на безнадёжные и неоперабельные случаи? То есть мы видим классический подход ничего не умеющих и не понимающих людей к благотворительности, которые собираются нас ей научить. Что же касается пожертвований на частные счета, то это вообще», — пишет Алешковский.

Основная суть претензий от людей, в той или иной мере участвующих в институционализированной благотворительности, заключается в самой формулировке, что проект «Дальше действовать будем мы» уже четыре месяца как помогает собирать средства непосредственно на счета тех, кто нуждается в этой помощи.

Почему мы так делаем, собираемся ли мы учить уже сложившиеся фонды благотворительности, кто виноват и зачем вот это всё?

Ни в каком виде мы точно не собираемся учить благотворителей благотворительности, и идея эта абсурдна сама по себе. Да, есть фонды, которые собирают деньги на счета своих юрлиц и тратят деньги, иногда существенные, на свою операционную деятельность. Мы не фонд и не собираемся на сегодняшний день строить фонд. А операционную деятельность участники проекта осуществляют за счёт редакции.

Все истории будут реальными, но, безусловно, на каждого человека, умеющего что-либо делать, всегда находится десять человек, которые могут долго и длинно рассказывать, как же именно надо что-либо делать. И о том, что так, как он делает, делать ни в коем случае не надо.

Сама я совсем недавно столкнулась с тем, что после года попыток найти помощь не в публичном поле и не от своего имени (а обращалась я именно в фонды), так как для меня был психологически травматичным рассказ о нашей семейной истории, была вынуждена всё же рассказать историю от своего лица и начать собирать деньги не на юрлицо, а именно на карты физлица.

Примерно через три минуты после публикации поста мне немедленно поступили сообщения о том, что так делать нельзя, мы всё делаем неправильно, ребёнку всё равно не поможешь (sic), собирать на помощницу по хозяйству в семью с дэцэпэшником — это вообще фу, сбор на личные карты надо запретить и все благотворители это давно знают, ну и другие очень ценные советы, в которых как раз нуждаются люди, когда они уже в таком отчаянии, что публично вышли со своей историей.

Какой я вывод сделала из этой истории? Такой, что семья крайне активных и социально адаптированных москвичей, оказавшись в тяжёлой ситуации, всё равно остаётся в растерянности, год пытается получить помощь через имеющиеся институты, ничего не добивается, а когда начинает действовать самостоятельно в части благотворительности для самих себя, сталкивается с миллиардом советов и критикой, которая ранит даже привыкших к критике людей.

У большинства семей, оказавшихся в трудной ситуации в России, таких сил и возможностей нет от слова совсем. Что они переживают — даже страшно представить.

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Очевидно, что социальный проект «Дальше действовать будем мы» не ставит задачу спасти завтра всех или совершить революцию в благотворительности. Но участники проекта хотят выработать свои правила, свои критерии и, опираясь на уже имеющийся у них опыт, делать своё небольшое дело так, как они считают это правильным и этичным. Мы считаем, что те люди, которым мы решим помогать собирать деньги, имеют право самостоятельно принимать решения, как им распоряжаться этими средствами, иногда не дожидаясь решения медицинской комиссии, к примеру. А иногда — дожидаясь. Правила мы будем создавать для себя и в процессе работы. А не для других. И не для того, чтобы учить тех, кто уже выработал свои правила.

    Вторая огромная проблема — это мошенничество. Уровень мошенников в этой области не огромный, а запредельный. И к фондам это тоже относится. Чтобы исключить взаимодействие с мошенниками, корреспонденты и продюсеры RT тщательно проверяют каждую историю, прежде чем рассказать её в соцсетях. Журналисты изучают все документы, общаются с героями, их родственниками и соседями, а также направляют официальные запросы в силовые ведомства, органы опеки и здравоохранения.

    Самым же главным пунктом в случае создания фонда является то, что фонд имеет право собирать средства и тратить строго на уставную деятельность. В уставе невозможно прописать всё, чем мы вдруг захотим заниматься, потому что больше конкретным людям не к кому было обратиться.

    Если большинство фондов помогают в основном в сфере здравоохранения, то ДДБМ, в том числе, будет рассказывать о простых людях, попавших в беду. Сгорел дом — и многодетной семье негде жить, мошенники обманули мать тяжелобольного ребёнка, отсутствие медицинской страховки за границей разоряет человека и его близких — люди, столкнувшиеся с такими проблемами, тоже нуждаются в помощи.

    Что касается самой сути проекта, самоочевидным является тот факт, что помощи и историй в нашей стране вообще-то хватит на всех. Заниматься этим должно как можно больше людей, начать это нужно позавчера. Что, собственно, и происходит. Вот ещё и мы появились.

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