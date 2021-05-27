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«Не делал выводов о виновности родителей»: в СК разъяснили слова Бастрыкина об охране в казанской гимназии
27 мая 2021, 17:50 • 106 • В России
Трагедия в казанской гимназии №175 произошла, поскольку у общеобразовательного учреждения не было охраны, хотя соответствующий договор был заключён, сообщили в Следственном комитете России. В ведомстве также отметили, что глава СК Александр Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей в произошедшем. 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии. В результате погибли девять человек, ещё 24 получили ранения.
РИА Новости © Максим Богодвид
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, комментируя трагедию в казанской гимназии №175, говорил о недостаточном уровне обеспечения безопасности в общеобразовательном учреждении, а не о вине родителей учеников в произошедшем. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В четверг, 27 мая, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на военно-научной конференции в Москве, сообщил, что директор гимназии обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за неё. В то же время он добавил, что соответствующий договор был, однако учебное учреждение по факту не охранялось.
Александр Бастрыкин также подверг критике исполнение требований по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях, которые были даны после инцидента в Керченском политехническом колледже, когда в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек, включая нападавшего, пострадали 67 человек.
«Мы там тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению, устранению условий, которые способствовали совершению преступлений в дальнейшем. Сегодня вернулись к тем поручениям, которые давались руководством страны и правительством. Докладываю: 50% из тех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ и заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат», — пояснил он.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что итоги по исполнению поручений после трагедии в колледже в Керчи ещё не подводились.
«Что касается выполнения поручений, то есть контрольное управление, которое занимается этим... Сейчас ещё информация не подытожена, поэтому я ничего не могу сказать», — заметил он.
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Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев, житель Казани 2001 года рождения, совершил вооружённое нападение на городскую гимназию №175. Молодой человек взорвал самодельное взрывное устройство при входе в здание школы, а затем открыл стрельбу. Преступника задержали прибывшие на место силовики, он не оказал сопротивления.
На пресс-конференции, посвящённой трагедии, министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин сообщал, что гимназия была оснащена системой речевого оповещения при эвакуации во время ЧС, системой видеонаблюдения, системой контроля управления доступом, кнопкой экстренного вызова полиции, металлодетекторами, а также имела паспорт безопасности, в котором были прописаны все действия сотрудников администрации, педагогического коллектива, детей, план эвакуации.
«В целом вся система сработала», — говорил он.
В свою очередь, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева отмечала, что вахтёр школы при нападении нажала тревожную кнопку и уведомила персонал об угрозе, а директор включила речевое оповещение с требованием закрыть помещения классов.
«По информации, которая была озвучена на заседании штабов, действия образовательного учреждения и учителей оценены как правильные. Отмечается, что дети в образовательном учреждении знали, как себя вести во время эвакуации. Очень важно отметить, что дети беспрекословно слушались учителей и выполняли их поручения, чтобы максимально сберечь жизни и уменьшить количество жертв на объекте», — поясняла она.
Несмотря на действия персонала общеобразовательного учреждения, жертвами нападения стали девять человек, в том числе семеро детей. Ещё более 20 человек получили ранения. 25 мая РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана сообщило, что в стационаре Детской республиканской клинической больницы остаются шесть пострадавших.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). 12 мая Советский районный суд Казани арестовал Галявиева на два месяца, свою вину он полностью признал.
После трагедии президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить требования к владельцам гражданского оружия, а также усилить контроль за его оборотом.
«Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жёсткими. Такой же жёсткой должна быть и персональная ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы», — сказал глава государства.
17 мая группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, дополняющий федеральный закон «Об оружии» понятием «медицинские противопоказания к владению оружием». Их список должно определить правительство. При этом пройти медицинское освидетельствование можно будет только в государственных или муниципальных учреждениях — для лиц, не прошедших медосвидетельствование, вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия.
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