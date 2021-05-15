«Не дают выбора»: в России прокомментировали новое пользовательское соглашение WhatsApp

Пользователи WhatsApp, не принявшие новое соглашение до 15 мая, столкнутся с ограничениями доступа к звонкам и сообщениям. Об этом говорится в заявлении компании. Уточняется, что пользователи потеряют доступ к списку чатов, но по-прежнему смогут отвечать на входящие звонки. Если не подтвердить обновление, через несколько недель WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на телефон. В соответствии с новой политикой конфиденциальности персональные данные пользователей мессенджера будут предоставляться в распоряжение всех приложений компании Facebook. В Госдуме подобную политику назвали неэтичной и противоречащей российскому законодательству.

15 мая истекает крайний срок, до которого пользователи WhatsApp должны принять новую политику конфиденциальности мессенджера. Для тех, кто откажется это сделать, планируется ввести ограничения и заблокировать доступ к звонкам и сообщениям.

В компании обратили внимание, что сначала пользователи потеряют доступ к списку чатов, но смогут отвечать на входящие аудио- и видеозвонки. Через несколько недель ограничений WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на телефон таких пользователей.

«Начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление», — заявили в компании.

В WhatsApp уточнили, что через несколько недель напоминание о предстоящем обновлении больше нельзя будет отклонить.

Новая политика конфиденциальности для пользователей мессенджера WhatsApp противоречит этике и российскому законодательству, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей прежде всего неэтична. Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими или лишитесь аккаунтов», — приводит его слова ТАСС.

Депутат напомнил, что в конце декабря в России вступил в силу закон, обязывающий оператора персональных данных спрашивать у пользователя согласие на передачу их третьим лицам.

«WhatsApp формально это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона», — подчеркнул Горелкин.

Напомним, в январе WhatsApp заявил, что в соответствии с новой политикой конфиденциальности персональные данные пользователей мессенджера будут предоставляться в распоряжение всех семейств приложений компании Facebook, которой принадлежит мессенджер.

«Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook. Мы можем использовать информацию, полученную от этих компаний, а они могут использовать информацию, предоставленную нами, чтобы обеспечивать функционирование наших услуг, предоставлять их, улучшать, анализировать, настраивать, поддерживать и продвигать наши услуги и их предложения, включая продукты компаний Facebook», — заявили в WhatsApp.

Там добавили, что мессенджер использует международную инфраструктуру и центры обработки данных компании Facebook, в частности, расположенные в США.

Изначально обновление пользовательского соглашения было намечено на зиму, однако WhatsApp столкнулся с резкой критикой со стороны пользователей, после чего объявил, что отложит меру до 15 мая.

Reuters

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Как пояснил RT директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, с 15 мая у пользователей появится так называемое неотклоняемое уведомление о вступлении в силу новой политики конфиденциальности.

«Его нельзя будет отменить или закрыть, оно будет мозолить глаза до тех пор, пока пользователь не согласится с этой политикой конфиденциальности. Если пользователь не будет соглашаться, то через несколько недель у него ограничится ряд функций, а ещё через две недели у него исчезнет возможность использовать WhatsApp в принципе», — пояснил Зыков.

Как отметил специалист, при этом в WhatsApp заявляют, что не будут удалять аккаунт пользователя.

«То есть если пользователь вернётся, передумает и сможет принять политику конфиденциальности, то сможет и дальше пользоваться сервисом», — добавил он.

Эксперт высказал мнение, что большинство пользователей «автоматом согласятся» с новой политикой конфиденциальности.

«Дело в том, что сам по себе Facebook стремится к тому, чтобы по максимуму монетизировать все свои данные. Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно. То есть вы заходите и пользуетесь всеми сервисами, не платя деньги. При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продаёт его как товар для рекламодателей», — объяснил он.

Схожее мнение в беседе с RT высказал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

«Facebook как владелец WhatsApp давно хочет монетизировать базу контактов мессенджера. Для того, чтобы на этом начать по-хорошему зарабатывать, нужно делать так называемое профилирование: то есть по каждому пользователю поднимать, с кем он разговаривает, чем интересуется. Употребил слово «турпутёвка», пошла контекстная реклама. То есть шпионаж не увеличится, просто он станет заметным», — подтвердил он.

Reuters

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12 мая о возможных рисках пользующихся мессенджером россиян предупредил Роскомнадзор. В ведомстве отметили, что WhatsApp с 2014 года передаёт значительный объём пользовательских данных компании Facebook.

«Граждане России должны чётко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США. В Роскомнадзоре уточнили, что компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp, действует в американской юрисдикции.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что намерен обсудить с Роскомнадзором меры реагирования на обновление пользовательского соглашения WhatsApp.

«Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно», — приводит его слова РИА Новости.

Стоит отметить, что в апреле появилась информация, что в открытый доступ в интернете были выложены личные данные более 533 млн пользователей Facebook. Тогда Роскомнадзор направил запрос руководству Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей.

«Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек», — заявляли в ведомстве.

При этом в компании утечку признали, заявив, что злоумышленники получили информацию не путём хакерского взлома, а при помощи извлечения данных платформы компании.