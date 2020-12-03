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Не дают нормально поесть – Москаль назвал тотальную украинизацию незаконной

03 декабря 2020, 19:35  •  171 • Украина

Украинская власть грубо нарушает Конституцию и международные хартии, проводя насильственную украинизацию. В Киеве не менее 70% сферы обслуживания использует русский язык, а в любом столичном ресторане подают меню на русском.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль.

Москаль подчеркнул, что если сферу обслуживания переводить на украинский язык, то вскоре некому будет варить борщ в ресторанах.

«Пойдите в любой киевский ресторан, для чего так далеко ехать на Закарпатье? И скажите – «Я хочу пообедать». Вам официант: «Вы хотите пообедать?». Сразу меню на каком языке даст? На русском. Ну все. Почти, я бы сказал 70% сферы обслуживания (на русском языке), во-первых, она в частных руках – государственного ничего нет.

Сам хозяин подбирает себе персонал. Его мало интересует, на каком языке он разговаривает – главное, чтобы он был профессионалом. Официант, бармен, повар и тому подобное. Ну если вы хотите, чтобы повар чисто говорил на украинском языке, но не мог ничего приготовить – ну, а что, Креминь (Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, – авт.) наденет колпак и фартук, и будет варить борщ украинский?

Слушайте, наш парламент столько глупостей напринимал, что там Конституционному суду надо лет десять, чтобы это все разобрать. Ни один закон не отвечает Конституции и Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств. Поднимите этот закон – четко написано: «В бытовом (общении) нет никаких ограничений использования региональных языков или языков национальных меньшинств», – заявил Москаль.

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