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«Не даёт покоя украинской стороне»: в Крыму назвали мифом сообщения о проседании моста через Керченский пролив
21 ноября 2018, 12:39 • 46 • В России
Сообщения украинских властей о проседании моста через Керченский пролив — миф. Об этом заявили в инфоцентре «Крымский мост». На полуострове также подчеркнули, что сооружение работает в полном объёме, а за его техническим состоянием ведется постоянный контроль. Эксперты отметили, что украинское министерство делает выводы о состоянии моста, находясь на большом расстоянии от него, а сами заявления о «проблемах» постройки — способ отвлечь внимание от реальных экономических проблем самого Киева.
Reuters © Pavel Rebrov
Заявления Украины о «проседании» моста через Керченский пролив не соответствуют действительности. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост».
На странице инфоцентра в шутливой форме (от лица сооружения) говорится, что «мост будет на месте всегда».
«Думал, придумать уже нечего, но мифы о Крымском мосте пополняются», — говорится в сообщении.
Ранее украинское Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» опубликовало на своей странице в Facebook заявление о том, что Крымский мост якобы начал проседать. Украинская сторона оценила снимки моста через Керченский пролив со спутника и пришла к выводу, что есть «несколько критических участков, где происходят процессы смещения».
Министерство заявило, что арка автомобильного сообщения проседает со скоростью 32 мм в год, тогда как арка железнодорожного сообщения, напротив, поднимается на 89 мм в год. Похожую динамику ведомство нашло в районе искусственной насыпи со стороны Крыма, а также заявило об «опасных участках» на территории острова Тузла.
«Не даёт покоя украинской стороне»
В Крыму, комментируя заявления о «просадке» моста, отметили, что контроль технического состояния сооружения ведётся постоянно, а власти Украины в очередной раз делают неадекватные заявления.
«По поводу Крымского моста в самом начале его строительства они говорили, что это всё просто миф. На сегодняшний день весь мир убедился, что мост — это реальность. Он работает в полном объёме, его безопасность обеспечивается специальными сотрудниками, ведётся постоянный контроль технического состояния. Такие информационные грязные вбросы, которые поступают со стороны Украины, на сегодняшний день вызывают полное отторжение у граждан, проживающих в республике», — рассказал RT глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Удивляет, что Украина так много знает о том, что происходит в Крыму и с мостом, не бывая здесь», — подчеркнул эксперт.
Крымский политический эксперт Владимир Джаралла также заметил, что украинская сторона занимается диагностикой моста с большого расстояния.
Украинские власти ранее неоднократно распространяли ложную информацию о Крымском мосте. В мае 2018 года чиновники из Украины заявили, что транспортный переход через Керченский пролив якобы создает проблемы для России и угрожает торговому судоходству.
Инфоцентр «Крымский мост» тогда развернуто ответил на критику и опроверг выводы украинской стороны. «Подмостовой габарит судоходного арочного пролёта Крымского моста обеспечивает беспрепятственный проход всех судов. Высота подмостового габарита — 35 метров — принята на основании тщательно проведённого анализа материалов о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне», — сообщила пресс-служба моста.
Кроме того, вскоре после майского запуска автомобильной части моста правоохранительные органы сообщили о ряде анонимных сообщений и звонков о «минировании» транспортного перехода. Незадолго до этого депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что Крымский мост — это часть вражеской инфраструктуры, которую необходимо уничтожить.
«Для отвлечения внимания»
Заявления украинской стороны о «проблемах» Крымского моста — способ отвлечь внимание от реальных проблем самой Украины, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«Когда на Украине национальные проекты летят в глубокую пропасть, остается с миллиметровой линейкой высчитывать проседания чужих мостов. Вот она — позиция горе-реформаторов: корабли стоят, заводы молчат, население кричит, и тут нужен какой-то фрик, для отвлечения внимания. И что для этого лучше подходит, чем «проседание» Крымского моста?», — говорит депутат.
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Напомним, Крымский мост — самый длинный в России. Общая протяженность транспортного перехода составляет 19 км. Строительство моста началось в феврале 2016 года. Автомобильное движение открыли в мае 2018 года — хотя изначально это планировалось сделать лишь в декабре 2018 года. В декабре 2019 года ожидается запуск железнодорожной части моста.
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