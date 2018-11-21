«Не даёт покоя украинской стороне»: в Крыму назвали мифом сообщения о проседании моста через Керченский пролив

Сообщения украинских властей о проседании моста через Керченский пролив — миф. Об этом заявили в инфоцентре «Крымский мост». На полуострове также подчеркнули, что сооружение работает в полном объёме, а за его техническим состоянием ведется постоянный контроль. Эксперты отметили, что украинское министерство делает выводы о состоянии моста, находясь на большом расстоянии от него, а сами заявления о «проблемах» постройки — способ отвлечь внимание от реальных экономических проблем самого Киева.

Заявления Украины о «проседании» моста через Керченский пролив не соответствуют действительности. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост».

На странице инфоцентра в шутливой форме (от лица сооружения) говорится, что «мост будет на месте всегда».

«Думал, придумать уже нечего, но мифы о Крымском мосте пополняются», — говорится в сообщении.

Ранее украинское Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» опубликовало на своей странице в Facebook заявление о том, что Крымский мост якобы начал проседать. Украинская сторона оценила снимки моста через Керченский пролив со спутника и пришла к выводу, что есть «несколько критических участков, где происходят процессы смещения».

Министерство заявило, что арка автомобильного сообщения проседает со скоростью 32 мм в год, тогда как арка железнодорожного сообщения, напротив, поднимается на 89 мм в год. Похожую динамику ведомство нашло в районе искусственной насыпи со стороны Крыма, а также заявило об «опасных участках» на территории острова Тузла.

«Не даёт покоя украинской стороне»

В Крыму, комментируя заявления о «просадке» моста, отметили, что контроль технического состояния сооружения ведётся постоянно, а власти Украины в очередной раз делают неадекватные заявления.

«По поводу Крымского моста в самом начале его строительства они говорили, что это всё просто миф. На сегодняшний день весь мир убедился, что мост — это реальность. Он работает в полном объёме, его безопасность обеспечивается специальными сотрудниками, ведётся постоянный контроль технического состояния. Такие информационные грязные вбросы, которые поступают со стороны Украины, на сегодняшний день вызывают полное отторжение у граждан, проживающих в республике», — рассказал RT глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Удивляет, что Украина так много знает о том, что происходит в Крыму и с мостом, не бывая здесь», — подчеркнул эксперт.

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла также заметил, что украинская сторона занимается диагностикой моста с большого расстояния.

«Вероятно, их наука очень далеко шагнула вперёд. Только есть одна проблема, во всём мире принято делать выводы, находясь непосредственно на месте события. На основании чего были сделаны эти выводы — самое интересное. Крымский мост не даёт покоя украинской стороне по одной простой причине — это фантастический успех. То, что называли невозможным и фантазией, на самом деле существует и работает», — подчеркнул политолог.

Украинские власти ранее неоднократно распространяли ложную информацию о Крымском мосте. В мае 2018 года чиновники из Украины заявили, что транспортный переход через Керченский пролив якобы создает проблемы для России и угрожает торговому судоходству.

Инфоцентр «Крымский мост» тогда развернуто ответил на критику и опроверг выводы украинской стороны. «Подмостовой габарит судоходного арочного пролёта Крымского моста обеспечивает беспрепятственный проход всех судов. Высота подмостового габарита — 35 метров — принята на основании тщательно проведённого анализа материалов о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне», — сообщила пресс-служба моста.

Кроме того, вскоре после майского запуска автомобильной части моста правоохранительные органы сообщили о ряде анонимных сообщений и звонков о «минировании» транспортного перехода. Незадолго до этого депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что Крымский мост — это часть вражеской инфраструктуры, которую необходимо уничтожить.

«Для отвлечения внимания»

Заявления украинской стороны о «проблемах» Крымского моста — способ отвлечь внимание от реальных проблем самой Украины, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Когда на Украине национальные проекты летят в глубокую пропасть, остается с миллиметровой линейкой высчитывать проседания чужих мостов. Вот она — позиция горе-реформаторов: корабли стоят, заводы молчат, население кричит, и тут нужен какой-то фрик, для отвлечения внимания. И что для этого лучше подходит, чем «проседание» Крымского моста?», — говорит депутат.

«Посмотрите, граждане, как Крымский мост уходит в грунт на какие-то доли миллиметра в год. И вот осталось подождать совсем чуть-чуть, ну каких-то 50, максимум 60 миллионов лет, и это строение Российской Федерации рухнет в такую же пропасть, как и наша экономика!» — добавил парламентарий.

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Напомним, Крымский мост — самый длинный в России. Общая протяженность транспортного перехода составляет 19 км. Строительство моста началось в феврале 2016 года. Автомобильное движение открыли в мае 2018 года — хотя изначально это планировалось сделать лишь в декабре 2018 года. В декабре 2019 года ожидается запуск железнодорожной части моста.