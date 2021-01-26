«Не дай Бог жить здесь» – иностранный студент об Украине

Студент Запорожского медицинского университета, приехавший из Африки на Украину для учёбы, резко раскритиковал закон о насаждении украинского языка и признался в нежелании оставаться в этой стране.Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.В сюжете учащийся в Запорожском медицинском университете африканский студент раскритиковал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» – по его мнению, после вступления в силу документа все украинцы стали нищими.«Мне очень стыдно за некоторых украинцев, особенно тех, кто живёт на Западной Украине. Я говорю на русском языке, живу на Украине, в восточной её части, и тут люди говорят на русском языке, я учусь на русском языке.И что, теперь меня должны посадить за то, что я буду говорить на русском языке? У людей есть свой выбор, какие-то недалёкие люди считают, что все живут в одной стране и все должны говорить на одном языке – это нищие люди, которые не понимают, что у людей есть свой выбор.Если я решил общаться на каком-то языке, это значит, что этот язык мне доступен. Я плохо знаю украинский язык, потому что я его не учил, я не родился на Украине, и я не обязан говорить на украинском языке. У меня нет украинского паспорта, и я не желаю его иметь, не дай бог жить среди такого народа и смешивать свою жизнь с таким народом на всю жизнь», – рассказал студент из Африки.В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко отметил, что учиться на Украине студенту из Африки осталось недолго, потому что на него начнутся нападки со стороны националистов.«Даже студенты из Африки понимают, насколько жалко выглядят нацисты со своим украинским языком…Друзья, студент конечно молодец! Думаю, учиться на Украине он скоро не будет, нацисты позаботятся», – прокомментировал Журавко.