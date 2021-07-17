Не давите на нас: В Киеве раскрыли схему, как будут уходить от Минских соглашений

В Киеве детально раскрыли, каким образом собираются уходить от выполнения Минских соглашений. Власти заявили, что нашли нового "союзника" для борьбы с Россией. Как заявил внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович, если на Украину продолжат "давить" по поводу Минских соглашений, то она обратится за помощью к Китаю.Киевские власти заявили, что готовы обратиться за помощью к Китаю для борьбы с нашей страной. Об этом в интервью YouTube-каналу UkrLife сказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.Он заметил, что камнем преткновения стали Минские соглашения. Если западные страны будут вынуждать Киев выполнять их, страна развернется к Китаю. Арестович считает, что у Запада нет механизмов принуждения, чтобы заставить Украину выполнять соглашения."Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте "формулу Штайнмайера". Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? И уходим к Китаю", - раскрыл формулу Арестович.Политик заметил, что Украина может позволить себе не обращать внимание на "западных партнеров" и их точку зрения. Также он заявил, что если предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдна закончится безрезультатно, начнется "новый этап" поворота страны на восток.