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Не давите на нас: В Киеве раскрыли схему, как будут уходить от Минских соглашений

17 июля 2021, 10:30  •  251 • Украина

В Киеве детально раскрыли, каким образом собираются уходить от выполнения Минских соглашений. Власти заявили, что нашли нового "союзника" для борьбы с Россией. Как заявил внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович, если на Украину продолжат "давить" по поводу Минских соглашений, то она обратится за помощью к Китаю.

Киевские власти заявили, что готовы обратиться за помощью к Китаю для борьбы с нашей страной. Об этом в интервью YouTube-каналу UkrLife сказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

Он заметил, что камнем преткновения стали Минские соглашения. Если западные страны будут вынуждать Киев выполнять их, страна развернется к Китаю. Арестович считает, что у Запада нет механизмов принуждения, чтобы заставить Украину выполнять соглашения.

"Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте "формулу Штайнмайера". Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? И уходим к Китаю", - раскрыл формулу Арестович.

Политик заметил, что Украина может позволить себе не обращать внимание на "западных партнеров" и их точку зрения. Также он заявил, что если предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдна закончится безрезультатно, начнется "новый этап" поворота страны на восток.

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