Не давайте зомбировать детей! Кадыров попытался достучаться до родителей после нападения в Грозном

По словам Рамзана Кадырова, в понедельник сразу после нападения "исподтишка" в Грозном на сотрудников полиции он лично выехал на место преступления. По словам главы Чечни, нападение совершили двое уроженцев Ингушетии, приехавшие в республику в поисках работы ещё в 2012-м.

Политик особо подчеркнул, что "предотвратить большие жертвы" удалось благодаря оперативности силовиков из УГИБДД и Росгвардии, которые "сработали чётко, бесстрашно и заслуживают высоких наград".

Один из полицейских в результате нападения погиб, другой получил ранение и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. А вот нападавшие ликвидированы оба: одного убрали на месте, второй умер в больнице.

Кадыров жёстко предупредил всех, кто строит козни и пытается подорвать безопасность в республике, что в случае нападения каждый из них будет сразу либо нейтрализован, либо уничтожен.

"Мы добились мира и процветания региона большой ценой не для того, чтобы шайтаны нарушали покой наших граждан", - подчеркнул глава Чечни.

Кроме того, попытался Кадыров докричаться и до каждого родителя, призвав уделять внимание своим детям и "не дать их зомбировать экстремистским идеологам", не позволить преступникам использовать ребят. В первую очередь мамам и папам глава Чечни посоветовал смотреть за тем, что читают их дети, чем интересуются и какие сайты посещают.