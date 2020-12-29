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Не давайте зомбировать детей! Кадыров попытался достучаться до родителей после нападения в Грозном

29 декабря 2020, 16:10  •  57 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети ВКонтакте заявил, что "большие жертвы" при нападении боевиков в Грозном удалось предотвратить благодаря силовикам из УГИБДД и Росгвардии. При этом глава республики попытался достучаться и до каждого родителя, призвав их не давать зомбировать детей экстремистским идеологам.
По словам Рамзана Кадырова, в понедельник сразу после нападения "исподтишка" в Грозном на сотрудников полиции он лично выехал на место преступления. По словам главы Чечни, нападение совершили двое уроженцев Ингушетии, приехавшие в республику в поисках работы ещё в 2012-м.
Политик особо подчеркнул, что "предотвратить большие жертвы" удалось благодаря оперативности силовиков из УГИБДД и Росгвардии, которые "сработали чётко, бесстрашно и заслуживают высоких наград".
Один из полицейских в результате нападения погиб, другой получил ранение и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. А вот нападавшие ликвидированы оба: одного убрали на месте, второй умер в больнице.
Кадыров жёстко предупредил всех, кто строит козни и пытается подорвать безопасность в республике, что в случае нападения каждый из них будет сразу либо нейтрализован, либо уничтожен.
"Мы добились мира и процветания региона большой ценой не для того, чтобы шайтаны нарушали покой наших граждан", - подчеркнул глава Чечни.
Кроме того, попытался Кадыров докричаться и до каждого родителя, призвав уделять внимание своим детям и "не дать их зомбировать экстремистским идеологам", не позволить преступникам использовать ребят. В первую очередь мамам и папам глава Чечни посоветовал смотреть за тем, что читают их дети, чем интересуются и какие сайты посещают.

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